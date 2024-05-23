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Сегодня, 14:15

«Кальяри» — «Фиорентина»: где смотреть матч серии А 23 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Кальяри» — «Фиорентина» 23 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Мбала Нзола и Адам Оберт («Фиорентина» — «Кальяри»).
Фото Getty Images
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23 мая завершится чемпионат Италии. В последнем 38-м туре «Фиорентина» приедет в гости к «Кальяри». Команды сыграют на стадионе «Сарденья». Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru стартует с 21.35 мск.

Италия. Серия А. 38-й тур
23 мая, 21:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
Фиорентина

Букмекерская компания Winline назвала «фиалок» фаворитами. На триумф коллектива Винченцо Итальяно выставлен коэффициент 1.72, что соответствует 56% вероятности результата. Ничья идет за 3.90 (24%), успех сардинцев — за 5.00 (20%).

«Кальяри» не уступил в шести домашних встречах подряд. Рынок на очередное непоражение команды Клаудио Раньери (1Х) — 2.19.

Фора (+1) на успех островитян доступна по 1.68. Фора (-1) на «Фиорентину» — по 2.12.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.16. На обмен результативными попаданиями можно поставить за 1.60, обратную опцию оценили близкой котировкой 2.25.

Иван Сергеев и&nbsp;Андрей Мостовой (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» очнулся в прошлом туре и вновь выглядит грозно. Правда, «Ростов» очень хорош этой весной

Первый гол в исполнении хозяев предложен за 3.05, на гостей дали 1.81. Вариант «никто» играется за 5.00.

По мнению экспертов из Winline, наиболее вероятный счет — 1:1. Он представлен за 6.40.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кальяри
ФК Фиорентина
Серия А
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