Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Кальяри» — «Фиорентина»: сардинцы проводят Раньери на пенсию и сохранят прописку в серии А

Прогноз на матч серии А «Кальяри» — «Фиорентина» 23 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Клаудио Раньери («Кальяри»).
Фото Getty Images
Telegram Дзен

23 мая в завершающем чемпионат Италии 38-м туре столкнутся «Кальяри» и «Фиорентина». Поединок пройдет на стадионе «Сарденья». Начало игры — в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru стартует с 21.35 мск.

Италия. Серия А. 38-й тур
23 мая, 21:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
Фиорентина

Аналитики компании Winline считают гостей фаворитами. На успех «фиалок» предложен коэффициент 1.72, что соответствует 56% вероятности. Ничья доступна за 3.90 (24%), а триумф островитян — за 5.00 (20%).

«Кальяри» не уступил в шести домашних встречах подряд. На очередное непоражение сардинцев (1Х) выставили рынок 2.19.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.16. На обмен голами можно поставить за 1.60, обратную опцию оценили близкой котировкой 2.25.

По мнению экспертов из Winline, наиболее вероятный счет — 1:1. Этот результат представлен за 6.40.

Игроки &laquo;Манчестер Сити&raquo; после победы в&nbsp;АПЛ. «Ман Сити» возьмет второй трофей за неделю. У «МЮ» слишком много проблем, чтобы навязать борьбу машине Пепа

Прогноз и ставка на матч «Кальяри» — «Фиорентина»

У фиолетовых нет турнирных задач, а сардинцы — в трех очках от зоны вылета. Им нужно набрать как минимум один балл — и это достижимо. Беспроигрышная серия «Кальяри» при родных фанатах насчитывает шесть матчей (две победы, четыре ничьих). А «Фиорентина», наоборот, в гостях выглядит неважно и не выиграла на выезде в семи встречах подряд (пять закончились поражениями).

При этом у обоих соперников регулярно проходит ставка на обмен голами: у островитян в шести поединках из восьми, а у «фиалок» — в семи из девяти. Плюс для главного тренера «Кальяри» Клаудио Раньери эта игра может стать последней в карьере — в конце сезона 72-летний специалист покинет клуб и, вероятно, уйдет на пенсию. Поэтому его футболисты сделают все, чтобы проводить легенду достойнейшим образом.

Рекомендуемая ставка: 1Х и «обе забьют» за 2.80.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3000 рублей новым игрокам в Winline

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кальяри
ФК Фиорентина
Серия А
0
Читайте также
Комитет палаты представителей США одобрил проект оборонного бюджета на $884 млрд
Кержакову уже ищут замену, а Вендел и Клаудиньо потеряли мотивацию. Пять футболистов, от которых «Зенит» должен избавится предстоящим летом
Россия примет контрмеры при отмене Японией статьи конституции об отказе от ВС
В России почти треть домов продают площадью менее 60 кв. м
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 3
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Аталанта» — «Байер»: где смотреть финал Лиги Европы 22 мая 2024 года онлайн в прямом эфире