23 мая в завершающем чемпионат Италии 38-м туре столкнутся «Кальяри» и «Фиорентина». Поединок пройдет на стадионе «Сарденья». Начало игры — в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru стартует с 21.35 мск.

Аналитики компании Winline считают гостей фаворитами. На успех «фиалок» предложен коэффициент 1.72, что соответствует 56% вероятности. Ничья доступна за 3.90 (24%), а триумф островитян — за 5.00 (20%).

«Кальяри» не уступил в шести домашних встречах подряд. На очередное непоражение сардинцев (1Х) выставили рынок 2.19.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.16. На обмен голами можно поставить за 1.60, обратную опцию оценили близкой котировкой 2.25.

По мнению экспертов из Winline, наиболее вероятный счет — 1:1. Этот результат представлен за 6.40.

Прогноз и ставка на матч «Кальяри» — «Фиорентина»

У фиолетовых нет турнирных задач, а сардинцы — в трех очках от зоны вылета. Им нужно набрать как минимум один балл — и это достижимо. Беспроигрышная серия «Кальяри» при родных фанатах насчитывает шесть матчей (две победы, четыре ничьих). А «Фиорентина», наоборот, в гостях выглядит неважно и не выиграла на выезде в семи встречах подряд (пять закончились поражениями).

При этом у обоих соперников регулярно проходит ставка на обмен голами: у островитян в шести поединках из восьми, а у «фиалок» — в семи из девяти. Плюс для главного тренера «Кальяри» Клаудио Раньери эта игра может стать последней в карьере — в конце сезона 72-летний специалист покинет клуб и, вероятно, уйдет на пенсию. Поэтому его футболисты сделают все, чтобы проводить легенду достойнейшим образом.

Рекомендуемая ставка: 1Х и «обе забьют» за 2.80.

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