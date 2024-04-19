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Сегодня, 10:15

«Кальяри» — «Ювентус»: в прошлом туре команда Раньери сдержала «Интер»

Прогноз на матч серии А «Кальяри» — «Ювентус» 19 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Ювентуса» в матче серии А с «Торино».
Фото Global Look Press
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19 апреля пройдет матч 33-го тура серии А между «Кальяри» и «Ювентусом». Игра состоится на стадионе «Унипол Домус» и начнется в 21.45 по московскому времени. Обслужит встречу судейская бригада во главе с Марко Пиччинини. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Италия. Серия А. 33-й тур
19 апр, 21:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
Ювентус

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на «Старую синьору» можно с коэффициентом 1.78, что составляет приблизительно 55% вероятности. Выигрыш красно-синих доступен с котировкой 4.90 (19%), даже ничья идет за меньшие 3.70 (26%).

Непоражение хозяев предложено за 2.11. Правда, «Ювентус» обыграл соперника в пяти матчах подряд.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи указывают на победу туринцев или ничью:

• 1:0 — за 5.60;

• 1:1 — за 6.00;

• 2:0 — за 6.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.75.

Рынок на обмен забитыми мячами дан за 1.93, обратный вариант оценен в 1.87.

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Прогноз и ставка на матч «Кальяри» — «Ювентус»

Сардинцы находятся в хорошей форме и способны дать бой «Ювентусу». Команда Клаудио Раньери уступила всего в одном из восьми последних матчей чемпионата: за это время добыла ничьи с «Наполи» (1:1) и «Интером» (2:2), а также обыграла «Аталанту» (2:1). Эти клубы по классу примерно равны «Старой синьоре», особенно сейчас, когда ее результаты не впечатляют, — две победы в 11 предыдущих турах. Туринцы регулярно теряли очки с коллективами из нижней половины таблицы, поэтому вполне могут ошибиться и в предстоящем поединке. Тем более «Кальяри» неплохо выглядит дома — всего пять поражений в 16 играх чемпионата.

Рекомендуемая ставка: «Кальяри» не проиграет за 2.11.

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