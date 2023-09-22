22 сентября в 11-м туре первой лиги чемпионата России «Торпедо» отправится в гости к КАМАЗу. Встреча на стадионе «КАМАЗ» начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 19.25 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline назвали «Торпедо» явным фаворитом. На успех гостей предложен коэффициент 1.96, что соответствует 49% вероятности исхода. Ничья идет за 3.15 (30%), победа КАМАЗа — за 4.30 (21%).

Ставка в 1000 рублей на успех хозяев принесет выплату в 4300 рублей в случае благоприятного исхода.

На тотал больше 2.5 гола дана котировка 2.30, на ТМ 2.5 — 1.57.

КАМАЗ не уступил черно-белым в шести из восьми встреч. Победу хозяев или ничью можно сыграть за 1.82.

Челнинцы отметились всего семью результативными ударами, а пропустили восемь раз за 10 туров. Обмен точными выстрелами предложен за 2.06, обратный рынок — за 1.71.

Самый вероятный точный счет, по версии аналитиков Winline, 1:0 в пользу «Торпедо» или ничья 1:1. Поставить на один из этих исходов можно за 5.20.

Прогноз и ставка на матч КАМАЗ — «Торпедо»

КАМАЗ играет очень нерезультативно: в матчах с его участием в среднем не забивается даже два мяча. Всего челнинцы оформили семь голов при восьми пропущенных.

У «Торпедо» разница тоже слабая. Черно-белые десять раз поразили ворота соперников, а в свои пропустили девять. В среднем в играх с участием московской команды в сетку залетает два мяча.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.57.

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