Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 00:15

КАМАЗ — Торпедо Москва: прогноз на матч первой лиги 22 сентября 2023 года

Прогноз на матч первой лиги КАМАЗ — «Торпедо» 22 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Александр Рязанцев.
Фото Официальный телеграм-канал «Торпедо»
Telegram Дзен

22 сентября в 11-м туре первой лиги чемпионата России «Торпедо» отправится в гости к КАМАЗу. Встреча на стадионе «КАМАЗ» начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 19.25 мск.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 11-й тур
22 сент, 19:30. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
Торпедо

Аналитики букмекерской компании Winline назвали «Торпедо» явным фаворитом. На успех гостей предложен коэффициент 1.96, что соответствует 49% вероятности исхода. Ничья идет за 3.15 (30%), победа КАМАЗа — за 4.30 (21%).

Ставка в 1000 рублей на успех хозяев принесет выплату в 4300 рублей в случае благоприятного исхода.

На тотал больше 2.5 гола дана котировка 2.30, на ТМ 2.5 — 1.57.

КАМАЗ не уступил черно-белым в шести из восьми встреч. Победу хозяев или ничью можно сыграть за 1.82.

Челнинцы отметились всего семью результативными ударами, а пропустили восемь раз за 10 туров. Обмен точными выстрелами предложен за 2.06, обратный рынок — за 1.71.

Самый вероятный точный счет, по версии аналитиков Winline, 1:0 в пользу «Торпедо» или ничья 1:1. Поставить на один из этих исходов можно за 5.20.

Промес и&nbsp;Мартинс. Месяц назад «Спартак» уничтожил «Динамо» в Кубке. Соболев и Промес готовы повторить

Прогноз и ставка на матч КАМАЗ — «Торпедо»

КАМАЗ играет очень нерезультативно: в матчах с его участием в среднем не забивается даже два мяча. Всего челнинцы оформили семь голов при восьми пропущенных.

У «Торпедо» разница тоже слабая. Черно-белые десять раз поразили ворота соперников, а в свои пропустили девять. В среднем в играх с участием московской команды в сетку залетает два мяча.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.57.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!

18+ Реклама. Рекламодатель: winline.ru

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК КАМАЗ
ФК Торпедо (Москва)
0
Читайте также
Источник сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев
Минспорта отказалось платить ежегодный взнос в бюджет WADA размером $1,2 млн
На Украине прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спарта» — «Арис»: где смотреть матч Лиги Европы 21 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире