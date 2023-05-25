25 мая на чемпионате мира по хоккею в Финляндии стартует плей-офф. В одном из четвертьфинальных матчей схлестнутся финалисты трех последних ЧМ Канада и Финляндия. Поединок состоится на льду «Нокиа Арены» и начнется в 20.20 по московскому времени. Прямой эфир с 20.15 мск будет доступен на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение финнам: на успех европейцев в основное время предложена котировка 2.24, что составляет примерно 43% вероятности. Коэффициент на выигрыш «Кленовых листьев» — 2.80 (34%). Ничью можно взять за 3.90 (23%).

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Также доступны ставки на триумф любой из сборных с учетом овертайма и серии буллитов. Виктория суоми оценена в 1.75, североамериканцев — в 2.07. Канада за семь матчей в турнире дважды переходила в дополнительное время, Финляндия — лишь однажды.

Эксперты не уверены, что соперники сыграют открыто: тотал больше 5.5 гола представлен за 2.34, ТМ 5.5 — за 1.56. Во встречах с участием финнов минимум шесть метких бросков прилетало в четырех из семи случаев, у «Кленовых листьев» — всего три раза.

Больше хозяев ЧМ после группового этапа забросили только США и Швейцария, а в среднем за игру суоми отличились ровно четыре раза. Индивидуальный тотал коллектива Юкки Ялонена: больше 2.5 шайбы можно оформить за 1.97, ИТМ2 (2.5) — за 1.83.

Канадцы забивают в среднем 3.6 раза за матч: ИТБ1 (2.5) доступен за 2.19, ИТМ1 (2.5) — за 1.67.

При этом поставить на то, что обе сборные огорчат друг друга минимум по два раза, предлагают с привлекательным коэффициентом 1.81, обратный рынок идет за 1.94.

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