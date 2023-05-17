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Прогнозы на спорт

17 мая, 10:15

Канада — Казахстан: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 17 мая 2023 года

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Канада — Казахстан 17 мая 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки сборной Канады в матче со Словенией.
Фото Global Look Press
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17 мая на чемпионате мира по хоккею лидер группы B Канада встретится со сборной Казахстана. Игра пройдет на льду «Арены Рига» и начнется в 20.20 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Игра», эфир стартует в 20.15 мск.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, североамериканцы — огромные фавориты матча. Поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.03, что составляет приблизительно 94% вероятности исхода. Успех казахстанцев предложен с котировкой 39.0 (1%). Ничья идет за чуть более реалистичные 15.50 (5%).

Ставка в 1000 рублей на «Кленовые листья» при благоприятном исходе принесет 1030 рублей.

У канадцев даже нет рынка на победу с учетом овертайма и серии буллитов, а на Казахстан он идет за 15.75.

Также предложен широкий выбор ставок на победу любой команды с учетом форы:

• Ф1(-2.5) дана за 1.18, Ф2(+2.5) — за 3.99;

• Ф1(-3.5) можно взять за 1.48, Ф2(+3.5) — за 2.50.

Аналитики уверены, что игра получится яркой: тотал больше 6.5 шайбы оценен в 1.61, ТМ 6.5 — в 2.21. Неудивительно, ведь Канада — третья по результативности команда чемпионата (13 голов). Игры «Ястребов» тоже получались результативными (3:3, 1:5 и 0:5).

Команды встречались на двух последних ЧМ, в обоих случаях победили североамериканцы (6:3 и 4:2). При этом обе сборные отличались минимум два раза, поставить на этот рынок в предстоящем матче можно за 2.22. «Обе команды забьют хотя бы по два гола — нет» идет за 1.61.

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Прогноз и ставка на матч чемпионата мира по хоккею Канада — Казахстан

«Кленовые листья» уверенно стартовали в турнире: разгромили Латвию (6:0) и Словению (5:2), а испытали проблемы только с крепкой Словакией (обыграли 2:1 по буллитам). Сборная уже вошла в число трех самых результативных (13 шайб) и непробиваемых (три пропущенные) в турнире. В матче с Казахстаном напрашивается очередной разгром, тем более что «Ястребы» выступают очень слабо — в двух последних матчах уступили Чехии и Швейцарии с общим счетом 1:10.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-4) за 1.64 (если Канада победит с разницей ровно в четыре шайбы, случится возврат).

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