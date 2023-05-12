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Карен Хачанов — Грегуар Баррер: прогноз на матч ATP Рим 12 мая 2023 года

Прогноз на матч ATP Рим Карен Хачанов — Грегуар Баррер 12 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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12 мая россиянин Карен Хачанов стартует на «мастерсе» в Риме матчем против француза Грегуара Баррера. Встреча второго круга начнется не ранее 15.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Единственный очный матч теннисистов в 2019-м на грунте «Ролан Гаррос» завершился в пользу Хачанова — 3:1.

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В предстоящей встрече Карен снова фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.14, что приблизительно 87% вероятности исхода. Если же вы больше верите в Баррера, его успех котируется за 5.56 (13%) и со ставки в 1000 рублей принесет выигрыш в 5560 рублей.

Счет 2:0 по сетам в пользу Хачанова оценен в 1.54, 2:1 — в 3.65.

В 59% матчей с участием Карена в этом сезоне прошел тотал больше 20.5 гейма. Такое условие доступно за 1.92.

Успех российского номера три с форой (-4.5) гейма можно взять за 1.87. Если же считаете, что Хачанов не потянет такой гандикап, оформите Ф2(+4.5) за 1.92.

Победу Баррера хотя бы в одной партии оценивают в 2.37.

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Прогноз и ставка на матч Карен Хачанов — Грегуар Баррер

Хотя Баррер занимает достаточно высокую 63-ю позицию в рейтинге, можно утверждать, что Хачанову повезло с соперником по стартовому матчу в Риме. В 2023 году на счету француза семь игр и всего три победы на грунте. Причем две он добыл во встречах с игроками из второй половины второй сотни ранкинга.

В Риме он одолел Накасиму, но американец стабильно плох на песочном покрытии, поэтому назвать этот результат сенсационным невозможно. Хачанов же находится в шикарной форме, в Мадриде дошел до 1/4 финала и навязал борьбу Алькарасу. Плюс, в отличие от Баррера, он имел больше времени на подготовку и на отдых, поэтому матч должен сложиться в его пользу.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 20.5 гейма за 1.88.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Карен Хачанов
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