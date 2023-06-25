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Карлос Алькарас — Алекс де Минаур: испанец победит и вернется на первую строчку рейтинга

Прогноз на матч ATP Лондон Карлос Алькарас — Алекс де Минаур 25 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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25 июня испанец Карлос Алькарас сразится с австралийцем Алексом де Минауром за титул турнира в Лондоне. Игра начнется в 15.30 по московскому времени, в прямом эфире в России ее не покажут. Счет личных встреч — 1:0 в пользу второй ракетки мира.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Алькараса фаворитом финала. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.28, что приблизительно 78% вероятности исхода. Успех де Минаура идет за 3.76 (22%).

Ставка в 1000 рублей на австралийца в случае его выигрыша принесет выплату в 3760 рублей, а чистая прибыль составит 2760 рублей.

Счет 2:0 в пользу Карлитоса можно взять за 1.75, 2:1 — за 3.55. В 2022-м в Барселоне Алексу удалось взять у соперника сет.

Успех де Минаура с форой (+4.5) оценен в 1.69, триумф Алькараса (-4.5) — за 2.20.

Тотал больше 22.5 гейма предложено оформить за 2.03, ТМ 22.5 — за 1.81.

Два и более брейка в первом сете доступны за 1.65, ТБ 4.5 по итогам всего матча — за 2.20.

Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Алекс де Минаур

Карлос невнятно начал турнир, проиграв сет французу Ринденкнеху, но после был безупречен. В итоге Артур — единственный, кому удалось навязать испанцу борьбу с помощью серв-энд-волей. Остальных без этого элемента Алькарас разбил в двух сетах.

Де Минаур, конечно, резкий игрок, но не лучшим образом выходящий к сетке — на этом турнире он выиграл чуть больше 50% очков с хавкорта. А с такой статистикой противостоять Карлосу будет тяжело.

Рекомендуемая ставка: Алькарас победит 2:0 по сетам за 1.75.

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