Медведев идет к 20-й победе и четвертому титулу подряд. Остановит ли Алькарас русскую машину?

В ночь с 19 на 20 марта в США состоится финал турнира ATP 1000 Индиан-Уэллс. За победу на «мастерсе» поспорят россиянин Даниил Медведев и взошедшая звезда из Испании Карлос Алькарас. Встреча начнется в 2.00 по московскому времени. В России игра транслироваться не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу первой ракетки РФ.

Эксперты букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение Алькарасу. На победу испанца выставлен коэффициент 1.89, вероятность этого исхода — 52%. Успех Медведева оценен котировкой 1.96 (48%).

Ставка в 1000 рублей на российского теннисиста в случае его триумфа принесет выплату в 1960 рублей.

Медведев вышел в четвертый финал кряду, Алькарас — в третий. На то, что игра за титул в Индиан-Уэллсе получится упорной и трехсетовой, котировка — 2.14.

Тотал больше 21.5 гейма предложено взять за 1.62, ТМ 21.5 — за 2.29. В полуфиналах оба теннисиста со своими соперниками пробили «верх».

Также в 1/2 оба сыграли тай-брейк — на 13 геймов в одной из партий в финале можно поставить за 2.37.

В трех из пяти матчей на этом турнире Медведев допускал больше пяти двойных ошибок. В финале эмоции будут захлестывать, поэтому стоит присмотреться к ТБ 4.5 двойной от российского теннисиста за 2.02.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 2:0 по сетам в пользу Алькараса за 2.90.

Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Даниил Медведев

Финал турнира в Индиан-Уэллсе по составу участников получился идеальным и самым ожидаемым на данный момент. На одной половине — Даниил Медведев, который выиграл 19 последних матчей и три турнира подряд. Российский чемпион вернул себе звание первой ракетки страны и подтвердил ранг одного из самых успешных и опасных хардовых игроков современности. С другой стороны — молодой и дерзкий Карлос Алькарас, который из-за травмы утратил звание первой ракетки мира, но после возвращения в строй взял титул в Буэнос-Айресе и играл в финале Рио. Правда, те турниры проводились на грунте.

Будущие соперники действуют в абсолютно разных и неповторимых стилях, но оба преуспевают. Даниил потрясающе защищается, покрывает любую часть корта и блестяще обводит. Карлос тоже очень подвижен, гениально бросает укороченные и строит атаки, а также умеет сильно бить по мячу. По сути, нас ждет столкновение разных стихий.

Хочется, чтобы матч за такой престижный и крупный трофей (на кону 1000 очков) получился максимально продолжительным и захватывающим. Учитывая возможности и стабильность игроков, вероятно, нас ждут три партии. И как минимум одна из них должна привести к тай-брейку. Оба теннисиста обладают прекрасной подачей и получат подавляющее преимущество в своих геймах. Конечно, возможно все что угодно, но за коэффициент выше двойки условие «тай-брейк в матче» выглядит очень вкусно.

Рекомендуемая ставка: тай-брейк в матче за 2.37.