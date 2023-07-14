14 июля первая ракетка России Даниил Медведев зарубится за выход в полуфинал Уимблдона с номером один мирового рейтинга — Карлосом Алькарасом из Испании. Игра начнется не ранее 17.30 по московскому времени. Легально в России турнир не показывают. Счет личных встреч между спортсменами ничейный — 1:1.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение Алькарасу: взять триумф 20-летнего теннисиста можно за 1.39, это примерно 69% вероятности. Успех Медведева доступен за 3.11 (31%).

Единственная встреча соперников на турнирах «Большого шлема» состоялась как раз на Уимблдоне и завершилась в пользу 27-летнего россиянина (6:4, 6:1, 6:2). Ставка в 1000 рублей на Даниила при благоприятном исходе принесет 3110 рублей.

Правда, последнее очное свидание, прошедшее в финале Индиан-Уэллс-2023 на харде, принесло викторию первой ракетке мира (6:3, 6:2). Эксперты считают, что Карлос снова управится за три сета и зачехлит оппонента всухую (3:0) — это самый популярный результат поединка, а идет он за 2.70.

При этом на победу Медведева хотя бы в одной партии представлен коэффициент 1.39. На то, что Даня не заберет ни одного сета, дали 2.75.

Тотал больше 39.5 геймов оценен в 1.84, ТМ 39.5 — в 1.99.

Также предложен ряд ставок на выигрыш одного из спортсменов с форой:

• Ф1(-3.5) — за 1.78, Ф2(3.5) — за 2.07;

• Ф1(-4.5) — за 2.07, Ф2(4.5) — за 1.79.

Котировка на наличие тай-брейка — 1.47, на его отсутствие — 2.50.

Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Даниил Медведев

История очного противостояния не дает ответа на вопрос о фаворите: да, испанец всухую выиграл финал Индиан-Уэллс (2:0), который состоялся в марте 2023 года. Но именно россиянин победил в их единственной предыдущей встрече на «Больших шлемах» — а она прошла как раз на травяном «мэйджоре», во втором круге Уимблдона-2021 (3:0).

В двух матчах Алькараса на нынешнем турнире не обошлось без тай-брейка. Медведев же выдал пятисетовый триллер в четвертьфинале против Юбэнкса. Так что поединок Карлоса и Даниила на Центральном корте вряд ли получится коротким.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 40.5 геймов за 1.95.

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