29 мая первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в стартовом круге «Ролан Гаррос» сыграет с итальянцем Флавио Коболли. Встреча теннисистов начнется не ранее 15.15 по московскому времени на корте «Сюзанн Ленглен», в России она показана не будет. Спортсмены друг с другом играли один раз — в 2020-м на челленджере в итальянском Тоди Карлос победил в двух сетах.

Букмекеры считают, что Алькарас без проблем пройдет в следующий раунд. На победу испанца выставлен коэффициент 1.01, вероятность этого исхода не менее 99%. Успех Коболли предложен за 16.0 (1%).

При ставке в 1000 рублей на теннисиста из Италии в случае положительного результата выплата составит 16 000 рублей.

Тотал больше 26.5 гейма идет за 1.63, тотал меньше 26.5 — за 2.13. Также есть возможность взять ТБ 27.5 за 1.93 или ТБ 28.5 — за 2.13.

Выигрыш Алькараса с форой (-9.5) гейма доступна за 1.72, Ф1(-10.5) — за 2.15. В этом сезоне на счету испанца 12 побед в 13 матчах на грунте, 10 из них он добыл в двух сетах.

Триумф Карлоса 3:0 по сетам не вызывает вопросов — он доступен за 1.32. На то, что Коболли возьмет хотя бы одну партию, котировка — 3.40.

На счет 6:2 или 2:6 в одном из сетов можно поставить за 1.62, на противоположный исход — за 2.15. Если же считаете, что какая-то партия завершится 6:3 в одну или другую сторону, возьмите такой вариант за 1.76.

Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Флавио Коболли

До сих пор не понятно, что случилось с Алькарасом в Риме. В третьем круге он уступил не входящему в топ-100 Марожану, явно показав не лучший свой теннис. Одни говорили, что это венгр ничего не позволил сопернику, другие — что Карлос не хотел напрягаться перед «Ролан Гаррос», чтобы получить больше времени на подготовку к главному грунтовому турниру сезона.

Лучше ситуация станет ясна уже в стартовом раунде парижского «Шлема», где испанцу предстоит сыграть с Флавио Коболли. Они играли в 2020-м на грунтовом челленджере в Тоди, и тогда Карлос отдал сопернику всего пять геймов. С тех пор он стал первой ракеткой планеты и выиграл «ТБШ», а у итальянца до сих пор нет ни одной победы над топ-50.

Рекомендуемая ставка: Алькарас выиграет меньше 18.5 гейма за 1.85.