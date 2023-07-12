Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

Карлос Алькарас — Хольгер Руне: прогноз на матч Уимблдона 12 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Карлос Алькарас — Хольгер Руне 12 июля 2023 года
Артемий Кутейников
Карлос Алькарас на Уимблдоне-2023.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

12 июля первая ракетка мира Карлос Алькарас сойдется с Хольгером Руне в четвертьфинале Уимблдона. Игра топов мирового тенниса начнется не ранее 17.00 по московскому времени. На данный момент в личном противостоянии спортсменов ничья (1:1). В России легально не показывают турнир на траве.

Тимур Досмагамбетов (&laquo;Астана&raquo;). «Астана» и «Динамо Тбилиси» вернулись в Лигу чемпионов. Кто стартует в отборе с победы?

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение испанцу: поставить на победу Алькараса можно с коэффициентом 1.26, что составляет приблизительно 78% вероятности. Выигрыш датчанина оценен в серьезные 4.09 (22%).

Ждете триумф первой ракетки мира? Ставка в 1000 рублей на Карлоса при благоприятном результате принесет 1260 рублей.

Аналитики считают Алькараса однозначным фаворитом, при этом попадание в четвертьфинал — лучший его результат на Уимблдоне. Его сухая победа (3:0) доступна с котировкой 2.22.

Для увеличения выигрыша вы можете присмотреться к ставкам на результат с форой:

• Ф1(-5.5) идет за 1.96, Ф2(5.5) — за 1.89;

• Ф1(-6.5) дана за 2.46, Ф2(6.5) — за 1.57.

Эксперты считают, что игра может получиться достаточно упорной: тотал геймов больше 35.5 предложен за 1.81, ТМ 35.5 — за 2.03.

Даниил Медведев. Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс: прогноз на матч Уимблдона 12 июля 2023 года

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Карлос Алькарас — Хольгер Руне

В четвертьфинале сойдутся первая и шестая ракетки мира: в личном противостоянии спортсменов пока ничья (1:1), но Алькарас обыграл датчанина на турнире ATP Next Gen, где сеты играются до побед в четырех геймах. А вот на «мастерсе» в Париже в 2022-м сильнее оказался Руне. Вероятно, предстоящий матч получится упорным. Тем более что спортсмены и на прошлых раундах отдавали сеты: испанец проиграл по шесть геймов Маттео Берреттини и Николасу Харри, датчанин за две последние стадии вообще упустил три сета.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов 3.5 больше за 1.61.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении из-за прически
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В Челябинской области убита 11-летняя школьница
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Партизани» — БАТЭ: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 11 июля 2023 года