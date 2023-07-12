12 июля первая ракетка мира Карлос Алькарас сойдется с Хольгером Руне в четвертьфинале Уимблдона. Игра топов мирового тенниса начнется не ранее 17.00 по московскому времени. На данный момент в личном противостоянии спортсменов ничья (1:1). В России легально не показывают турнир на траве.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение испанцу: поставить на победу Алькараса можно с коэффициентом 1.26, что составляет приблизительно 78% вероятности. Выигрыш датчанина оценен в серьезные 4.09 (22%).

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Аналитики считают Алькараса однозначным фаворитом, при этом попадание в четвертьфинал — лучший его результат на Уимблдоне. Его сухая победа (3:0) доступна с котировкой 2.22.

Для увеличения выигрыша вы можете присмотреться к ставкам на результат с форой:

• Ф1(-5.5) идет за 1.96, Ф2(5.5) — за 1.89;

• Ф1(-6.5) дана за 2.46, Ф2(6.5) — за 1.57.

Эксперты считают, что игра может получиться достаточно упорной: тотал геймов больше 35.5 предложен за 1.81, ТМ 35.5 — за 2.03.

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Карлос Алькарас — Хольгер Руне

В четвертьфинале сойдутся первая и шестая ракетки мира: в личном противостоянии спортсменов пока ничья (1:1), но Алькарас обыграл датчанина на турнире ATP Next Gen, где сеты играются до побед в четырех геймах. А вот на «мастерсе» в Париже в 2022-м сильнее оказался Руне. Вероятно, предстоящий матч получится упорным. Тем более что спортсмены и на прошлых раундах отдавали сеты: испанец проиграл по шесть геймов Маттео Берреттини и Николасу Харри, датчанин за две последние стадии вообще упустил три сета.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов 3.5 больше за 1.61.

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