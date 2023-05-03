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Карлос Алькарас — Карен Хачанов: испанец снова не испытает проблем против третьей ракетки России

Прогноз на матч ATP Мадрид Карлос Алькарас — Карен Хачанов 3 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press
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3 мая российский теннисист Карен Хачанов постарается пробиться в полуфинал «мастерса» в Мадриде, но его ждет тяжелое испытание в лице второй ракетки мира Карлоса Алькараса. Четвертьфинальный матч начнется не ранее 17.00 по московскому времени, в России он показан не будет. Алькарас ведет в очном противостоянии с Хачановым со счетом 2:0.

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Букмекерская компания Olimpbet считает, что у Карена почти нет шансов на победу над испанцем. Успех третьей ракетки России оценен коэффициентом 7.08, что приблизительно 10% вероятности исхода. Триумф Алькараса предложено оформить за 1.11 (90%).

Верите, что Хачанов размочит счет противостояния с Карлосом? Ставка в 1000 рублей на его выход в полуфинал принесет выплату в 7080 рублей.

Правда, эксперты убеждены, что для Карена все закончится печально: на выигрыш Алькараса 2:0 по сетам выставлен небольшой коэффициент — 1.39.

В предыдущем раунде Карлос встречался с Сашей Зверевым, но даже немцу не удалось навязать борьбу (1:6, 2:6). Успех испанца с форой (-5.5) гейма в предстоящей встрече идет за 2.11, Ф2(+5.5) — за 1.77.

Тотал меньше 19.5 гейма оценен в 2.07, ТБ 19.5 — в 1.80. Учитывайте, что в прошлом сезоне на грунте в Гамбурге Хачанов уступил Алькарасу 0:6, 2:6.

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Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Карен Хачанов

Алькарас был близок к провалу в первом же матче на турнире против финна Русуувуори, но отыграл отставание в сет и вышел в третий круг. Дальше было проще: Димитров подался в двух партиях, а Зверев вовсе взял всего три гейма. В результате к четвертьфиналу испанец подошел в монструозной форме.

Хачанов на старте «мастерса» в трех сетах разобрался с Монтейро и Баутистой, а 1/8 отомстил за поражение в Монте-Карло Рублеву — 7:6(8), 6:4. Карен был достаточно стабилен (24 виннерса при 11 невынужденных), но в то же время можно отметить, что Андрей слишком часто ошибался в ключевые моменты. Алькарас себе такого не позволит.

Россиянин и испанец дважды встречались в прошлом году, и пока Хачанову не удалось взять у соперника даже партию. А их матч в Гамбурге завершился неприятными 6:0, 6:2 в пользу Карлоса. И хотя Карен с тех пор прибавил — стал спокойнее и рассудительнее на корте, — не стоит ждать поворота игры в его сторону.

Рекомендуемая ставка: ТМ 20.5 гейма за 1.77.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
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