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Сегодня, 14:15

Карлос Алькарас — Новак Джокович: серб возьмет реванш за поражение в финале Уимблдона

Прогноз на матч ATP Цинциннати Карлос Алькарас — Новак Джокович 20 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Новак Джокович.
Фото Getty Images
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20 августа в Цинциннати состоится повторение финала Уимблдона — в решающем матче Новак Джокович сразится с Карлосом Алькарасом. Первая и вторая ракетки планеты выйдут на корт в 23.30 по московскому времени, в прямом эфире в России игру можно посмотреть на сайте букмекерской компании Olimpbet. Счет личных встреч — 2:1 в пользу испанца.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Джоковича фаворитом игры. На победу серба можно поставить с коэффициентом 1.60, что приблизительно 62% вероятности. Успех Джоковича доступен за 2.40 (38%).

Ставка в 1000 рублей на 23-кратного победителя ТБШ в случае его выигрыша принесет выплату в 1600 рублей, а чистая прибыль составит 600 рублей.

Эксперты утверждают, что Новак заберет трофей, победив в двух сетах. На такой исход выставлена котировка 2.39.

При этом неплохой коэффициент 1.53 выставлен на то, что Карлос отберет у соперника хотя бы одну партию.

Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.92, ТМ 22.5 — за почти что идентичные 1.93.

Успех Алькараса с форой (+2.5) гейма предложено взять за 1.94, выигрыш Джоковича с преимуществом в три и более гейма — за 1.91.

На то, что в матче будет тай-брейк, котировка — 2.30. На его отсутствие — 1.55.

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Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Новак Джокович

Джокович намного увереннее Алькараса проводит этот турнир. В четырех матчах серб не отдал ни одного сета, разгромив Монфиса (6:3, 6:2) и повесив «баранку» Фритцу (6:0, 6:4). Также он одолел Давидовича-Фокина (6:4, отказ) и Зверева в полуфинале (7:6, 7:5).

Алькарас с трудом «дожил» до финала — он проиграл сет в каждом из четырех раундов (даже нетоповым Томпсону и Перселлу). Причем в 1/2 с Хуркачем испанец ушел с матчбола, подтвердив, что сейчас находится не в лучшей форме.

Учитывая этот факт и то, что Алькарас провел на корте 10.5 часов против пяти у Джоковича, можно сделать вывод, что финал сложится в пользу серба.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича за 1.60.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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