9 июня в Париже состоятся полуфиналы «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. В одном из них сойдутся первая и третья ракетки мира — победитель последнего US Open Карлос Алькарас и 22-кратный чемпион «ТБШ» Новак Джокович. Встреча начнется приблизительно в 15.45 по московскому времени, в России она показана не будет. Испанец в прошлом году выиграл единственную очную битву теннисистов.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что Алькарас остановит Джоковича на пути к очередному титулу. На победу испанца можно поставить с коэффициентом 1.48, что составляет приблизительно 67% вероятности исхода. Успех серба котируется за 2.75 (33%).

Считаете, что Новак не уступит крупно? Ф2(+3.5) гейма идет за 2.00. Если же вы, наоборот, верите в его разгром, оформите Ф1(-3.5) за 1.86.

Тотал больше 38.5 гейма оценен в 1.96, ТМ 38.5 — в 1.89. Из десяти матчей турнира на двоих соперники провели всего один «верховой».

Эксперты полагают, что Карлос не отдаст Новаку ни одного сета: наиболее вероятный точный счет — 3:0 за коэффициент 3.05. При этом на выигранную сербом одну партию можно поставить за 1.33.

Тотал больше 11.5 эйса доступен за 1.90, ТМ 11.5 — за 1.80.

Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Новак Джокович

Конечно, противостояние Алькараса и Джоковича заслуживает финала, но жребий рассудил иначе. С другой стороны, можно с большой долей вероятности утверждать, что победитель их очного матча впоследствии выиграет титул — уж очень хороши что Новак, что Карлос.

Испанец смотрится мощнее, изобретательнее и свежее. И это несмотря на то что сетка у него была труднее, чем у Ноле: в трех последних матчах он без потери сета переиграл Шаповалова, Музетти и Циципаса. Джокович же очень долго искал себя в противостоянии с Хачановым и нашел только на тай-брейке второго сета — Алькарас к тому моменту был бы уже далеко впереди.

В любом случае испанец превосходит серба в движении и силе ударов, что будет очень важно в таком равном противостоянии. И это поможет Карлосу пробиться в финал.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой (-2.5) гейма за 1.71.

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