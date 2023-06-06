6 июня в четвертьфинале «Ролан Гаррос» состоится очень яркая вывеска — лидер рейтинга Карлос Алькарас сыграет с пятой ракеткой планеты Стефаносом Циципасом. Игра пройдет последним запуском и начнется не ранее 21.15 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Грек никогда не обыгрывал испанца: счет личных встреч — 4:0.

Букмекерская компания Olimpbet считает, что Алькарас снова одержит верх. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.21, вероятность такого исхода — примерно 82%. А вот триумф Циципаса идет за непривычные для него 4.70 (18%).

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Тотал больше 36.5 гейма доступен за 1.97, ТМ 36.5 — за 1.88. Единственная встреча этих соперников на «Шлеме» завершилась в пяти сетах.

Если считаете, что Циципас сумеет напрячь Алькараса, возьмите его победу с форой (+6.5) гейма за 1.76. При этом Ф1(-6.5) идет за 2.11.

15 и более выигранных Стефом геймов оценены в 1.75, меньше 15 — в 2.01. У Карлоса ИТБ (19.5) предложено оформить за 1.84, ИТМ (19.5) — за 1.90.

Шикарный коэффициент на тай-брейк в одном из сетов — 2.08. Его отсутствие выставлено за 1.66.

Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Стефанос Циципас

Конечно, у Алькараса должно быть преимущество над Циципасом — недаром испанец забрал все четыре очных матча. Однако грек за счет роста должен выглядеть интереснее как минимум на подаче — на этом турнире в среднем он подает на вылет 6.75 раза за матч. При этом Алькарас наверняка тоже подаст пару эйсов — так было в трех из четырех встреч в Париже.

Рекомендуемая ставка: в матче будет подано девять и более эйсов за 2.10.

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