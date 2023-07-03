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3 июля, 23:15

Карлос Алькарас — Жереми Шарди: первая ракетка мира вынудит француза завершить карьеру

Прогноз на матч Уимблдона Карлос Алькарас — Жереми Шарди 4 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press
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4 июля в борьбу на Уимблдоне вступит первая ракетка мира Карлос Алькарас. Его соперником в стартовом раунде турнира станет завершающий карьеру француз Жереми Шарди. Игра начнется не ранее 15.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Прежде теннисисты ни разу не встречались.

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Алькарас — безоговорочный фаворит игры, по мнению букмекерской компании Olimpbet. Его победа оценена коэффициентом 1.01, что не менее 99% вероятности исхода. А успех Шарди предложен за 18.75 (1%).

Тотал больше 27.5 гейма предложен за 1.77, ТМ 27.5 — за 2.06. Четыре последних матча в этом году француз проиграл почти без борьбы.

На триумф Жереми с форой (+9.5) гейма можно поставить за 1.82, выигрыш Алькараса с гандикапом в десять и более гейма оценен в 2.00.

Ставка в 1000 рублей на разгромную победу испанца удвоит сумму и принесет 2000 рублей.

Эксперты убеждены, что Карлос закроет соперника в трех сетах за 1.22.

Они даже не верят, что француз дотянет до тай-брейка хотя бы один сет. 13-й гейм в матче можно взять за 3.01, его отсутствие — за 1.35.

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Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Жереми Шарди

Алькарас после обидного поражения от Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос», которое он потерпел из-за судорог, готовился к Уимблдону в эконом-режиме. Испанец провел всего один турнир в Queen's Club, но показал очень высокий уровень игры — забрал титул, проиграв в пяти матчах всего один сет. Неудивительно, что вернувшийся на вершину рейтинга Карлос благодаря этому успеху повысил свои шансы на выигрыш Уимблдона и стал вторым фаворитом после Новака.

Для первого раунда испанцу попался идеальный соперник — 38-летний Шарди, который проводит последний турнир в карьере. Француз не провел ни одного матча в 2022-м, а в этом сезоне проиграл четыре из пяти встреч. В том числе не составил конкуренцию Макдональду в Лондоне.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой (-9.5) гейма за 2.00.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Жереми Шарди
Карлос Алькарас
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Мирра Андреева — Ван Сиюй: прогноз на матч Уимблдона 4 июля 2023 года