Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

Каролина Мухова — Анастасия Павлюченкова: россиянка проведет еще один изматывающий матч?

Прогноз на матч Каролина Мухова — Анастасия Павлюченкова 6 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

6 июня Анастасия Павлюченкова — единственная представительница России в женском одиночном разряде — поборется за полуфинал «Ролан Гаррос». Ее соперницей в четвертьфинале станет чешка Каролина Мухова. Девушки выйдут на корт в полдень по московскому времени. В России игра показана не будет. Счет личных встреч — 2:1 в пользу Павлюченковой.

Ига Свентек. Ига Свентек — Леся Цуренко: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 5 июня 2023 года

Правда, в этот раз фаворитом идет Каролина. Букмекерская компания Olimpbet выставила на победу чешки коэффициент 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. А вот успех Павлюченковой доступен за 2.42 (37%).

Верите в российскую теннисистку? Ставка в 1000 рублей на Анастасию в случае положительного результата принесет выплату в 2420 рублей.

Также можете подстраховать Павлюченкову с форой по геймам:

  • Ф2(+2.5) идет за 2.01, Ф1(-2.5) — за 1.82;

  • Ф2(+3.5) — за 1.78, а Ф1(-3.5) — за 2.05.

Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.93, ТМ 21.5 — в 1.89. Три последних матча на турнире у россиянки получились «верховыми».

Единственный матч на грунте в 2021 году в Мадриде завершился двумя тай-брейками: 13-й гейм в предстоящей игре можно оформить за 3.44, его отсутствие — за 1.28.

Павлюченкова выиграла у Муховой два из трех матчей. На то, что в этот раз ей удастся взять хотя бы один сет, котировка — 1.58. А вот счет 2:0 по партиям в пользу чешки оценен в 2.29.

Александр Зверев. Григор Димитров — Александр Зверев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 5 июня 2023 года

Прогноз и ставка на матч Каролина Мухова — Анастасия Павлюченкова

Если бы до старта турнира кто-то сказал, что дальше всех по сетке среди россиянок пройдет Павлюченкова, его бы сочли, мягко говоря, странным. В первой половине мая Анастасия получила две «баранки» от Свентек, а после в Страсбурге не справилась с совсем не грунтовой Дэвис. Казалось, шансов пройти далеко у нее почти нет.

Но Павлюченкова изучила свои недостатки и поборола их. Это позволило ей снова, как и в 2021-м, выйти в четвертьфинал. Причем Настя показывает сумасшедший характер: отыгралась с 2:5 в решающем сете против Самсоновой, ушла с 0:1 по партиям с Потаповой, а в четвертом круге нейтрализовала Мертенс со счета 3:6, 1:3, 0-40.

Кажется, россиянка нащупала игру и больше никого не боится. И даже Мухова может не стать для нее преградой — очень уж агрессивно и грамотно играет экс первая ракетка России. Но все же стоит обратить внимание, что Анастасия провела три трехсетовика подряд, а вот у чешки такой матч был всего один. Этот факт позволит завязаться нешуточной борьбе.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 21.5 гейма за 1.93.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Анастасия Павлюченкова
1
Обсудить
Читайте также
Задержанный по делу об отравлениях сидром дал показания
Силуанов заявил, что доллар бросил вызов России
Экс-разведчик США заявил о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Григор Димитров — Александр Зверев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 5 июня 2023 года