6 июня Анастасия Павлюченкова — единственная представительница России в женском одиночном разряде — поборется за полуфинал «Ролан Гаррос». Ее соперницей в четвертьфинале станет чешка Каролина Мухова. Девушки выйдут на корт в полдень по московскому времени. В России игра показана не будет. Счет личных встреч — 2:1 в пользу Павлюченковой.

Правда, в этот раз фаворитом идет Каролина. Букмекерская компания Olimpbet выставила на победу чешки коэффициент 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. А вот успех Павлюченковой доступен за 2.42 (37%).

Верите в российскую теннисистку? Ставка в 1000 рублей на Анастасию в случае положительного результата принесет выплату в 2420 рублей.

Также можете подстраховать Павлюченкову с форой по геймам:

Ф2(+2.5) идет за 2.01, Ф1(-2.5) — за 1.82;

Ф2(+3.5) — за 1.78, а Ф1(-3.5) — за 2.05.

Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.93, ТМ 21.5 — в 1.89. Три последних матча на турнире у россиянки получились «верховыми».

Единственный матч на грунте в 2021 году в Мадриде завершился двумя тай-брейками: 13-й гейм в предстоящей игре можно оформить за 3.44, его отсутствие — за 1.28.

Павлюченкова выиграла у Муховой два из трех матчей. На то, что в этот раз ей удастся взять хотя бы один сет, котировка — 1.58. А вот счет 2:0 по партиям в пользу чешки оценен в 2.29.

Прогноз и ставка на матч Каролина Мухова — Анастасия Павлюченкова

Если бы до старта турнира кто-то сказал, что дальше всех по сетке среди россиянок пройдет Павлюченкова, его бы сочли, мягко говоря, странным. В первой половине мая Анастасия получила две «баранки» от Свентек, а после в Страсбурге не справилась с совсем не грунтовой Дэвис. Казалось, шансов пройти далеко у нее почти нет.

Но Павлюченкова изучила свои недостатки и поборола их. Это позволило ей снова, как и в 2021-м, выйти в четвертьфинал. Причем Настя показывает сумасшедший характер: отыгралась с 2:5 в решающем сете против Самсоновой, ушла с 0:1 по партиям с Потаповой, а в четвертом круге нейтрализовала Мертенс со счета 3:6, 1:3, 0-40.

Кажется, россиянка нащупала игру и больше никого не боится. И даже Мухова может не стать для нее преградой — очень уж агрессивно и грамотно играет экс первая ракетка России. Но все же стоит обратить внимание, что Анастасия провела три трехсетовика подряд, а вот у чешки такой матч был всего один. Этот факт позволит завязаться нешуточной борьбе.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 21.5 гейма за 1.93.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки