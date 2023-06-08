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Каролина Мухова — Арина Соболенко: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос» 8 июня 2023 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Каролина Мухова — Арина Соболенко 8 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press
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8 июня в Париже состоятся полуфиналы «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде. В первом из них белоруска Арина Соболенко сразится с чешкой Каролиной Муховой. Игра начнется приблизительно в 16.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Единственная встреча между теннисистками осталась за второй ракеткой мира.

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Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают Соболенко серьезным фаворитом полуфинала. На ее победу выставлен коэффициент 1.32, вероятность такого исхода — примерно 75%. На то, что Мухова впервые в карьере выйдет в финал «Шлема», котировка — 3.40 (25%).

Ставка в 1000 рублей на чешскую теннисистку в случае ее сенсационного выигрыша принесет выплату в 3400 рублей.

При этом эксперты убеждены, что Каролина не возьмет в полуфинале даже сета: на 2:0 в пользу Соболенко можно поставить за 1.83, на выигранную Муховой партию — за 1.98.

Тотал больше 20.5 гейма и тотал меньше 20.5 идут за одинаковые 1.90. А вот ТБ 21.5 и ТМ 21.5 разительно отличаются — 2.07 и 1.67 соответственно.

Успех Соболенко с форой (-4.5) гейма оценен в 1.90, триумф Муховой (+4.5) — тоже за 1.90. В 1/4 финала Свитолина уступила Арине с разницей в четыре гейма.

Счет 6:2 в одном из сетов идет за 2.30, 6:3 — за 2.10, 6:4 — за 2.20.

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Прогноз и ставка на матч Каролина Мухова — Арина Соболенко

В четвертьфинале против Элины Свитолиной мы заигрывали, что украинка допустит три и более двойные ошибки — это сработало (их было четыре). А вот в полуфинале стоит присмотреться к немного другой ставке, но тоже связанной с вводом мяча в игру. И Мухова, и Соболенко подают очень мало эйсов на этом турнире: Арина в среднем посылает 2.4 выстрела навылет за игру, Каролина — 1.2. Сложно представить, благодаря чему эти цифры могут качественно увеличиться в полуфинале, где обеих девушек наверняка будет потряхивать.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 4.5 эйса за 1.90.

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Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Арина Соболенко
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