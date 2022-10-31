Эксперты оценили вероятность гола Овечкина в матче НХЛ против «Каролины»

1 ноября команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» встретится с соперником из топ-5 Восточной конференции — «Каролиной Харрикейнз». Игра регулярного чемпионата НХЛ пройдет на льду «Пи-Эн-Си Арены», время начала — 2.00 мск. В России не показывают матчи североамериканской лиги.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — серьезные фавориты: поставить на победу «Каролины» в основное время можно с коэффициентом 1.81, это примерно 54% вероятности. Выигрыш «Вашингтона» предложен с котировкой 3.70 (26%), ничья — самый маловероятный исход встречи — доступна за 4.60 (20%).

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Овечкин — лучший бомбардир «Вашингтона» в этом сезоне: на счету россиянина семь результативных действий (4+3 по системе «гол+пас») за девять матчей регулярки. В прошлой встрече, с «Нэшвилл Предаторз» (3:0), капитан «Кэпс» забросил одну из шайб команды.

Поставить на гол Александра в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.90, отсутствие заброшенных шайб от россиянина идет за 1.80. Из девяти игр этого сезона нападающий не забивал в шести.

Тотал результативных действий Овечкина больше 1.5 доступен за 2.55, обратный рынок оценен котировкой 1.45.

Овечкин продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира в истории НХЛ: пока рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы. У Александра пока 784 гола. Поставить на то, что россиянин в конце концов обойдет Гретцки, можно с коэффициентом 2.20.

Также в матче предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.20, Ф2(+1.5) — за 1.68;

• Ф2(-1.5) можно взять за 5.00, Ф1(+1.5) — за 1.17.