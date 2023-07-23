Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

Рублев проводит впечатляющий сезон, но поборется лишь за второй титул. Получится ли у него обыграть Рууда?

Прогноз на финал ATP Бастад Каспер Рууд — Андрей Рублев 23 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

23 июля в шведском Бастаде состоится финал турнира ATP категории 250. В нем сойдутся два первых номера «посева» — норвежец Каспер Рууд и россиянин Андрей Рублев. Игра начнется в 15.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 5:2 в пользу второй ракетки РФ.

Хесус Медина. «Спартак» — «Оренбург»: прогноз на матч РПЛ 23 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что титул заберет Рууд. На победу норвежца можно поставить с коэффициентом 1.64, что приблизительно 60% вероятности исхода. Успех Рублева котируется за 2.27 (40%).

Ставка в 1000 рублей на скандинава в случае его триумфа принесет выплату в 1640 рублей, а чистая прибыль составит 640 рублей.

Считаете, что Рублев не выиграет или уступит, но некрупно? Ф2(+2.5) идет за 1.87. При этом гандикап Ф1(-2.5) доступен за 1.94.

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.85, ТМ 22.5 — в 1.97.

Победу Рублева хотя бы в одном сете можно взять за приемлемые 1.48. Андрей выигрывал у Рууда хотя бы партию в шести из семи встреч.

ФК &laquo;Ростов&raquo;. «Ростов» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 23 июля 2023 года

Прогноз и ставка на финал Каспер Рууд — Андрей Рублев

Рублев и Рууд хороши на грунте в этом сезоне, поэтому неудивительно наблюдать их в финале Бастада. Андрей выиграл «мастерс» в Монте-Карло и бился за титул в Баня-Луке, а Каспер выиграл Эшторил, был в финале Рима, а еще второй год подряд добрался до решающего матча на «Ролан Гаррос». В Швеции оба очень стабильны — проиграли на двоих всего одну партию (Рублев — Серундоло).

Что касается личных встреч, то здесь преимущество за россиянином, причем на грунте он ведет 4:0 (два последних матча забрал 2:0). Но нужно учитывать, что последние две игры остались за Каспером, причем на харде. А на песке скандинав действует еще увереннее и агрессивнее. Правда, и Андрей на этом турнире поражает — блестяще чертит линии и мощнейше пробивает. Финал должен получиться интересным и боевым.

Рекомендуемая ставка: ТБ 23.5 гейма за 2.08.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
Каспер Рууд
1
0
Читайте также
Мужчина взорвал гранату во время застолья в подмосковной деревне
Путин заявил о провале контрнаступления украинской армии
WSJ сообщила о разочаровании Запада в украинском контрнаступлении
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 23 июля 2023 года

«Сочи» — «Балтика»: прогноз на матч РПЛ 23 июля 2023 года