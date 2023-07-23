Рублев проводит впечатляющий сезон, но поборется лишь за второй титул. Получится ли у него обыграть Рууда?

23 июля в шведском Бастаде состоится финал турнира ATP категории 250. В нем сойдутся два первых номера «посева» — норвежец Каспер Рууд и россиянин Андрей Рублев. Игра начнется в 15.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 5:2 в пользу второй ракетки РФ.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что титул заберет Рууд. На победу норвежца можно поставить с коэффициентом 1.64, что приблизительно 60% вероятности исхода. Успех Рублева котируется за 2.27 (40%).

Ставка в 1000 рублей на скандинава в случае его триумфа принесет выплату в 1640 рублей, а чистая прибыль составит 640 рублей.

Считаете, что Рублев не выиграет или уступит, но некрупно? Ф2(+2.5) идет за 1.87. При этом гандикап Ф1(-2.5) доступен за 1.94.

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.85, ТМ 22.5 — в 1.97.

Победу Рублева хотя бы в одном сете можно взять за приемлемые 1.48. Андрей выигрывал у Рууда хотя бы партию в шести из семи встреч.

Прогноз и ставка на финал Каспер Рууд — Андрей Рублев

Рублев и Рууд хороши на грунте в этом сезоне, поэтому неудивительно наблюдать их в финале Бастада. Андрей выиграл «мастерс» в Монте-Карло и бился за титул в Баня-Луке, а Каспер выиграл Эшторил, был в финале Рима, а еще второй год подряд добрался до решающего матча на «Ролан Гаррос». В Швеции оба очень стабильны — проиграли на двоих всего одну партию (Рублев — Серундоло).

Что касается личных встреч, то здесь преимущество за россиянином, причем на грунте он ведет 4:0 (два последних матча забрал 2:0). Но нужно учитывать, что последние две игры остались за Каспером, причем на харде. А на песке скандинав действует еще увереннее и агрессивнее. Правда, и Андрей на этом турнире поражает — блестяще чертит линии и мощнейше пробивает. Финал должен получиться интересным и боевым.

Рекомендуемая ставка: ТБ 23.5 гейма за 2.08.

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