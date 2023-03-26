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Сегодня, 08:15

Казахстан — Дания: прогноз на матч квалификации Евро-2024 26 марта 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Казахстан — Дания 26 марта 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки сборной Дании в матче против Финляндии.
Фото Global Look Press
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26 марта во втором туре отборочного этапа Евро-2024 встретятся Казахстан и Дания. Матч пройдет на «Астана Арене», сербский рефери Никола Джорович даст стартовый свисток в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
26 мар, 16:00. Astana Arena (Астана)
Казахстан
Дания

Аналитики букмекерской компании PARI считают гостей огромными фаворитами: поставить на победу «датского динамита» можно с коэффициентом 1.25, вероятность — около 79%. Выигрыш хозяев доступен с фантастической котировкой 14.0 (6%), ничья оценена в 5.50 (17%).

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Команды сходились четыре раза в истории, все матчи проходили в рамках отборочных турниров чемпионата мира. И каждая из игр с серьезным преимуществом оставалась за скандинавами. Поставить на то, что в предстоящей встрече Казахстан впервые в истории не уступит Дании, можно за 4.05.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают подавляющее превосходство гостей:

• победа датчан 2:0 идет за 6.00;

• успех 1:0 — за 7.00;

• разгром 3:0 — тоже за 7.00.

Аналитики ждут яркую игру: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17. Во всех очных матчах сборные забивали на двоих минимум по три мяча.

Рынок на голы от обеих команд предложен за маловероятные 2.30, обратный вариант идет за 1.65. При этом в трех из четырех очных встреч отличались обе сборные.

Игроки сборной Дании в&nbsp;матче против Франции на&nbsp;ЧМ-2022. Казахстан — Дания: «алая гвардия» подрежет крылья «ястребам»

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Казахстан — Дания

«Датский динамит» имеет огромное преимущество над «ястребами» в личных встречах: выиграли во всех четырех очных играх. В предстоящем матче датчане снова выглядят серьезными фаворитами: команда стартовала в квалификации с уверенной победы над крепкой Финляндией (3:1), Казахстан же начал с поражения от Словении (1:2).

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.67 (если Дания отличится ровно два раза, случится возврат).

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