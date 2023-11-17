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Сегодня, 12:15

Казахстан — Сан-Марино: команда Адиева сделает еще один шаг к мечте

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Казахстан — Сан-Марино 17 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Сборная Казахстана.
Фото Getty Images
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17 ноября в девятом туре отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Казахстана примет дома Сан-Марино. Игра пройдет на «Астана Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть матч можно будет на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер» с 17.50 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
17 нояб, 18:00. Astana Arena (Астана)
Казахстан
Сан-Марино

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются, что Казахстан расправится с аутсайдером группы. На победу команды Магомеда Адиева можно поставить с коэффициентом 1.06, это примерно 94% вероятности исхода. Успех Сан-Марино оценен громадными 60.0 (1%), ничья идет за 15.0 (5%).

На то, что хозяева победят с разницей минимум в четыре мяча, котировка — 2.36. Если же считаете, что Сан-Марино не даст себя в обиду, возьмите Ф2(+3.5) за 1.56.

Тотал больше 3.5 мяча предложен за 1.88, ТМ 3.5 — за 1.90. Два из трех матчей между этими сборными завершились четырьмя голами.

Если Казахстан нанесет восемь и более ударов в створ ворот соперника, сыграет коэффициент 1.81.

А вот победу Сан-Марино по фолам можно оформить за нескромные 4.90.

Белоруссия&nbsp;&mdash; Андорра. В октябре Белоруссия отняла очки у лидеров группы. Но проблемы с Андоррой у парней Карлоса Алоса уже возникали

Прогноз и ставка на матч Казахстан — Сан-Марино

Сборная Казахстана занимает третье место в группе, но все еще имеет шансы напрямую пробиться на Евро-2024. Отставание от Дании и Словении составляет четыре балла, но эти команды играют в девятом туре между собой, поэтому кто-то точно потеряет очки. Так что в случае победы над Сан-Марино коллектив Адиева может серьезно поправить ситуацию и приблизиться к мечте — первому в истории попаданию в финальный этап крупного турнира.

Команда Сан-Марино проиграла все восемь матчей отбора, забила всего один мяч и пропустила 25. Очевидно, что в Астане карликовой сборной ловить нечего, а вот хозяева сделают все возможное, чтобы не просто победить, но и сделать это крупно.

Рекомендуемая ставка: Казахстан выиграет с форой (-3.5) за 2.36.

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Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Сан-Марино по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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