Прогнозы на спорт
Сегодня, 14:15
10 сентября в шестом туре квалификации Евро-2024 сойдутся Казахстан и Северная Ирландия. Поединок на «Астана Арене» обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Шлагером. Игра начнется в 16.00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 15.55 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Северную Ирландию небольшим фаворитом встречи. Победа гостей идет за 2.71, что примерно соответствует 35% вероятности. Ничья доступна за 3.11 (31%), триумф хозяев — за 2.86 (34%).
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Казахстан выиграл у североирландцев в первом круге (1:0). Причем команда Майкла О'Нила влетела в четырех из пяти туров отбора ЧЕ. Если верите, что «ястребы» снова не уступят андердогу группы H, возьмите вариант 1Х за 1.48.
Аналитики не ждут от соперников больших успехов в атаке. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.58, ТМ 2.5 — за 1.50.
Только в одном из пяти матчей зелено-белых в квалификации Евро-2024 отличились обе сборные. Обмен голами с Казахстаном доступен за 2.15, «обе забьют — нет» — за 1.69.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 0:0 за 5.36.
По раскладам аналитиков, у гостей больше шансов на успех. Североирландцы хороши в обороне: в этом цикле только однажды пропустили больше раза за 90 минут, так что игра ожидается «низовой».
Но все же победа Казахстана выглядит предпочтительнее. «Ястребы» не только побеждали соперника в этом цикле — к тому же в гостях (1:0). Парни Адиева одолели даже полуфиналиста Евро-2020 Данию (3:2). А до этого выиграли группу в Лиге наций. Да и мотивация у казахов сильнее: от второй строчки их отделяет всего один балл, а североирландцев — семь.
Рекомендуемая ставка: победа Казахстана за 2.86.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -