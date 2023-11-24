24 ноября в 12-м туре бундеслиги «Кельн» примет «Баварию». Поединок пройдет на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион», начало в 22.30 по московскому времени. Соперников рассудит бригада Марко Фрица. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» с 22.25 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе «Баварии»: поставить на красных можно с коэффициентом 1.26, это около 76% вероятности. Ничью оценили в 7.18 (14%). Триумф «козлов» предложен с котировкой 10.00 (10%).

«Кельн» уступил мюнхенцам на «Рейн-Энерги-Штадион» девять раз подряд. Если считаете, что хозяева прервут неудачную серию и наберут очки, вас ждет рынок 1Х за 4.19.

Тотал больше трех голов дали за 1.40, ТМ 3 представлен за 2.98. Опцию «обе забьют» можно взять за 1.64, обратный вариант — за 2.27.

В предыдущем выезде парни Томаса Тухеля разгромили «Боруссию» и не пропустили (4:0). Еще один гостевой «сухарь» доступен за 2.43.

Специалисты считают, что лучшие шансы отличиться — у Харри Кейна. Гол в исполнении англичанина идет за 1.36.

Четыре самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на успех мюнхенцев:

2:0 — за 8.75;

2:1 и 3:0 — за 9.00;

3:1 — за 9.25.

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