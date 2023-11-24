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«Кельн» — «Бавария»: прогноз на матч бундеслиги 24 ноября 2023 года

Прогноз на матч бундеслиги «Кельн» — «Бавария» 24 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Харри Кейн («Бавария»).
Фото Global Look Press
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24 ноября «Кельн» и «Бавария» откроют программу 12-го тура бундеслиги. Встреча состоится на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион» и стартует по свистку арбитра Марко Фрица в 22.30 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» покажут игру в прямом эфире с 22.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
24 нояб, 22:30. RheinEnergieStadion (Кельн)
Кельн
Бавария

В букмекерской компании Olimpbet назвали гостей безоговорочными фаворитами: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.26, это около 76% вероятности. Триумф «Кельна» предложен с котировкой 10.00 (10%). Ничья оценена в 7.18 (14%).

Успех «Баварии» с форой (-2) идет за 1.98. Если предполагаете, что красно-белые навяжут борьбу действующему чемпиону Германии, вас ждет рынок Ф1(+2) за 1.85.

Эксперты уверены, что соперники забьют друг другу: эта опция доступна за 1.64, обратный вариант — за 2.27.

Также аналитики не сомневаются, что предстоящая разборка пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше трех голов дали за 1.40, ТМ 3 — за 2.98.

В двух предыдущих турах Харри Кейн и компания прихлопнули дортмундскую «Боруссию» и «Хайденхайм» (4:0 и 4:2). Индивидуальный тотал красных больше трех мячей имеется за 2.11.

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Прогноз и ставка на матч «Кельн» — «Бавария»

Вылет из Кубка Германии от «Саарбрюкена» из третьей немецкой лиги здорово встряхнул мюнхенцев: в двух следующих турах чемпионата парни Томаса Тухеля размотали «Боруссию» и «Хайденхайм» (4:0 и 4:2). Невообразимо хорош Харри Кейн — дортмундцев огорчил хет-триком, а дебютантов бундеслиги — дублем. Между этим англичанин выстрелил дуплетом в ворота «Галатасарая» (2:1), а еще раньше вонзил трешку «Дармштадту» (8:0). «Кельн» завис в зоне вылета и месяц назад был уничтожен «Лейпцигом» (0:6). Разыгравшаяся атака «Баварии» не пожалеет «козлов».

Рекомендуемая ставка: «Бавария» забьет больше трех мячей за 2.11 (если мюнхенцы оформят ровно три гола, будет возврат).

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