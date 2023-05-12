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Сегодня, 21:35

КХЛ опубликовала три мини-фильма о финалистах премии «Лучший болельщик»

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Континентальная хоккейная лига совместно с титульным партнером, букмекерской компанией ФОНБЕТ, проводят голосование за лучшего болельщика всей 15-летней истории Лиги. После сбора заявок на первом этапе среди тысячи людей были определены три истории, которые вышли в финал.

Три финалиста отправятся 18 мая на церемонию закрытия юбилейного сезона КХЛ, где награда достанется лучшему.

О каждом из финалистов был снят мини-фильм:

Михаил болеет за «Адмирал» со дня основания. Во-первых, он живет во Владивостоке. А во-вторых, он и сам вполне мог дорасти до этого звания. Михаил — офицер ВМФ в отставке. Он не пропустил ни одного домашнего матча любимой команды, а после каждого гола Михаил Ильич, как его называют местные, пробегает с флагом команды и заводит болельщиков. Хоккей — не единственная его страсть: он вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта и основатель яхт-клуба «Семь футов».

Екатерина уже долгое время болеет за «Сибирь», причем старается приносить ей пользу — она ведет фанатское сообщество клуба на 18 тысяч подписчиков. Помимо администрирования фанатка стала чуть ли не главным дизайнером команды — сначала рисовала артворки для клуба, а затем разукрашивала шлем Александру Салаку. Преданность Екатерины ценят не только работники клуба, но и остальные болельщики.

Алексей — самый опытный болельщик из списка: он фанат «Магнитки» с 1982 года. Вместе с любимой командой объездил практически всю страну, не пропустив почти ни одной выездной игры. В его коллекции огромное количество джерси разных команд, а еще Алексей помогал в строительстве арены «Металлурга».

Проголосовать за одного из финалистов можно до 15 мая на сайте проекта.

Хоккей
КХЛ
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