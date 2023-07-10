11 июля «Ференцварош» высадится на Фарерских островах — команду Станислава Черчесова ждет поединок первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с «КИ Клаксвик». Эстонский судья Юрий Фришер даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе «Вид Дьюпюмирар», в России ее не покажут.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на успех «зеленых орлов» предлагают с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 67% вероятности. Выигрыш фарерцев оценен в 7.01 (13%). На ничью дали котировку 4.67 (20%).

Единственный домашний поединок «Клаксвика» в прошлогоднем отборе Лиги чемпионов завершился победой над «Буде-Глимт» (3:1). Ставка в 1000 рублей на хозяев «Вид Дьюпюмирар» в случае их нового триумфа принесет 7010 рублей.

Эксперты считают, что у коллектива Магне Хосета меньше шансов на квалификацию в следующий раунд. Это событие идет за 6.52, проход «Ференцвароша» — за 1.10.

Средняя результативность «КИ» в последних пяти матчах Высшей лиги Фарерских Островов — 2.8 гола за 90 минут. Чемпион Венгрии этим летом пока играл только товарняки, показатель «Фроди» в них — 1.6 точных удара за пять встреч. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.06.

Вариант «обе забьют» можно сыграть за 1.98, обратный рынок — за 1.83.

Наиболее популярные разновидности счета, по версии Olimpbet, указывают либо на крупную, либо на сухую викторию парней Станислава Черчесова:

1:0, 2:0 или 3:0 — за 2.10;

2:1, 3:1 или 4:1 — за 2.97;

4:0, 5:0 или 6:0 — за 6.20.

Прогноз и ставка на матч «КИ Клаксвик» — «Ференцварош»

В двух последних сезонах «зеленые орлы» не находят сопротивления в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. В минувшем розыгрыше уверенно прошли казахстанский «Тобол» (0:0 и 5:1). В кампании-2021/22 не пустили дальше «Приштину» из Косово (3:0 и 3:1). Неплохая результативность в последних трех товарищеских поединках (семь голов) намекает, что парни Станислава Черчесова отлично готовы к новому испытанию в главном еврокубке.

В пользу «КИ Клаксвик» говорит тот факт, что команда находится в отличном тонусе — Высшая лига Фарерских Островов играется по системе «весна-осень». Но этого может хватить максимум на ничью — разница в классе слишком ощутима, чтобы мечтать о большем.

Рекомендуемая ставка: «Ференцварош» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.90.

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