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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:35

Кириленко и Чалов передали 2 миллиона рублей инклюзивным проектам по итогам благотворительных матчей в пространстве FONBASE в «Лужниках»

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Эти средства получили футбольный клуб для детей с синдромом Дауна «47 в игре» и проект «тихий!баскетбол» при участии благотворительной программы «ДоброFON».

С начала июля в «Лужниках» работает спортивное и культурное поп-ап пространство FONBASE, где до 4 августа проходят футбольные и баскетбольные игры, тренировки и спортивные мастер-классы. Поле также превращается в зрительный зал для трансляций ключевых спортивных событий, показов кино от Okko и музыкальных лайвов.

13 и 14 июля FONBASE стало частью крупнейшего музыкального события года, VK Fest, который в этом году также прошел на территории «Лужников». Среди сотен стендов и музыкальных сцен FONBASE стала одним из эпицентров спортивной жизни фестиваля.

За два дня площадку посетило около 5 тысяч гостей, а некоторые из них приняли участие в прошедших на ней благотворительных матчах по футболу и баскетболу. Очки, заработанные ими вместе с игроками медиакоманды 2DROTS, «ДоброFON» умножил на 2 тысячи. Затем при участии легендарного баскетболиста Андрея Кириленко и нападающего ЦСКА Федора Чалова эти средства были переданы благотворительным организациям, специализирующимся на инклюзивном спорте.

В результате по 1 миллиону рублей получили инклюзивное направление Российской федерации баскетбола «тихий!баскетбол» и футбольный клуб для детей с синдромом Дауна «47 в игре».

Это не единственный благотворительный проект на FONBASE. Уже в субботу, 20 июля, здесь пройдет благотворительный аукцион спортивных джерси, организованный творческим объединением «Ничего обычного». Гости мероприятия смогут поучаствовать в открытых торгах за уникальные футбольные и баскетбольные футболки знаменитых спортсменов, которые они носили во время некоторых из своих легендарных матчей.

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Федор Чалов
Баскетбол
Футбол
Прогнозы на спорт
Андрей Кириленко
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