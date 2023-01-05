6 января Александр Овечкин постарается еще немного приблизиться к Уэйну Гретцки — в очередном матче регулярки НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом». Встреча состоится на «Нэшнуайд-арене» и начнется в 03.00 по московскому времени. В России она показана не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Вашингтон» фаворитом встречи. На победу столичной команды в основное время можно поставить с коэффициентом 1.83, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.60 (17%), успех «Коламбуса» — за 3.60 (28%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае ничьей принесет выплату в 4600 рублей, а чистая прибыль составит 3600 рублей.

Считаете, что «Коламбус» не уступит в основное время? Вариант 1Х идет за 1.98.

Победа «Кэпиталз» с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.49, триумф «Блю Джекетс» — за 2.70.

Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 1.67, ТМ 5.5 — в 2.26.

На гол Александра Овечкина котировка — 1.80. Также можете выбрать период, в котором он отличится:

в первом — 4.00;

во втором — 3.60;

в третьем — 3.70.

Прогноз и ставка на матч «Коламбус» — «Вашингтон»

Последние матчи с участием «Вашингтона» — праздник. На двоих с «Баффало» столичные забросили восемь шайб (4:5ОТ), с «Монреалем» вообще 11 (9:2), с «Оттавой» — шесть (3:4ОТ). «Коламбус» не так результативен, но очные встречи команд получаются яркими — в 2022 году был счет 7:2, 4:3 и 5:4. Поэтому стоит обратить внимание на «верх» в матче.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.67.