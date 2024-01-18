Команды звездных футболистов и артистов сыграли в хоккей на Красной площади

18 января на ГУМ-катке прошел «Шоу-матч PARI по хоккею на Красной площади» с участием звезд российского спорта и шоу-бизнеса. На лед вышли команды СК «Забей» и ХК «КомАр».

В составе СК «Забей» сыграли легендарные российские футболисты, уже завершившие карьеру: Александр Мостовой и Юрий Жирков. Вместе с ними сыграл солист Московского театра оперетты Иван Викулов. Руководил командой заслуженный артист России Алексей Маклаков.

Александр Мостовой и Алексей Маклаков. Фото Букмекерская компания PARI

За «КомАр» на лед вышли актеры Денис Матросов и Александр Носик, кинопродюсер Александр Морозов и другие представители мира кино.

Встреча завершилась со счетом 9:5 в пользу СК «Забей». Александр Мостовой оформил дубль и отдал несколько голевых передач. Юрий Жирков также отметился голом. Лучшими игроками команды-победительницы были признаны Иван Викулов и Александр Мостовой.

«Отличные эмоции! Очень рад, что меня пригласили сыграть в хоккей на Красной площади. Спасибо за это организаторам и компании PARI. Рад, что удалось забить и победить сегодня», — поделился впечатлениями Юрий Жирков.

«Играть в хоккей на Красной площади становится доброй традицией! Отличное мероприятие, только, как и в прошлом году, довольно холодно. Но мороз не помешал командам показать классный хоккей. Получил удовольствие от игры и мероприятия», — сообщил Александр Мостовой.

Александр Мостовой. Фото Букмекерская компания PARI

Кроме того, в рамках ивента состоялся матч между студенческими сборными Москвы и Московской области. В нем сыграли учащиеся из 21 города Подмосковья и представители московских высших учебных заведений: РАНХиГС, МГУ, РГУ нефти и газа, ГУУ, АГПС МЧС России и других. В упорном матче достойных друг друга соперников победили студенты сборной Москвы со счетом 7:6. Решающий гол был забит на последних секундах игры.

Организаторы мероприятия — СК «Забей», Студенческая хоккейная лига Москвы и Московской области (СХЛММО) и Офицерская лига хоккея (ОЛХ). Партнером мероприятия стала букмекерская компания PARI.