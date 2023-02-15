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Сегодня, 14:45

Компания PARI компенсировала расходы «Шинника» из-за скандала в Турции

Роман Шишков против Янсане Момо.
Фото ФК «Пари НН»
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Ярославский «Шинник» сменил место базирования на сборах в Турции после конфликта с футбольным клубом «Минай». Титульный партнер «Шинника» букмекерская компания PARI поддержала команду и компенсировала ей расходы, которые возникли в результате сложившейся ситуации.

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Как заявил генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков, в руководстве клуба приняли решение о переезде, чтобы обезопасить футболистов от подобных инцидентов. При этом ярославцы сменили место дислокации по своей инициативе, однако спонсор взял вопрос компенсации средств на себя. Таким образом, команда сможет в спокойной обстановке продолжать тренировки.

Ранее стало известно, что в отеле Royal Seginus в Анталье между игроками ярославского «Шинника» и «Миная» (клуб из села Минай Ужгородского района Закарпатья) произошла драка.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Шинник
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