Вторая ракетка России Андрей Рублев во втором круге «Ролан Гаррос» сыграет с хозяином кортов французом Корентеном Муте. Игра состоится 31 мая и начнется не ранее 15.15 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу Рублева.

Его же аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом предстоящей встречи. На победу Андрея можно поставить со скромным коэффициентом 1.07, что составляет приблизительно 93% вероятности исхода. Успех Муте доступен за 9.25 (7%).

Ставка в 1000 рублей на француза в случае его выигрыша принесет выплату 9250 рублей.

На то, что Рублев закроет соперника с форой (-7.5) гейм, котировка — 1.76. Если же считаете, что Муте поборется, возьмите Ф1(+7.5) за 2.09.

Тотал больше 31.5 гейма идет за 1.99, ТМ 31.5 — за 1.84.

Эксперты не верят, что Муте выиграет даже один сет — на такое условие коэффициент — 2.14. Правда, в первом круге никто не ожидал, что партию у Рублева возьмет Ласло Дьере, но он это сделал.

Прогноз и ставка на матч Корентен Муте — Андрей Рублев

Муте провел в этом сезоне всего девять матчей и проиграл пять из них, а его самым ярким успехом стал триумф над Домиником Тимом на «челленджере» в Бордо. Правда, мерить возможности француза по австрийцу не стоит, потому что тот находится в кошмарной форме и уже покинул «Ролан Гаррос».

Рублев же на грунте впечатляет: выиграл «мастерс» в Монте-Карло, сыграл в финале в Баня-Луке, а после дошел до четвертого круга в Мадриде и Риме. Нет видимых причин, которые помешают ему легко пройти француза, который по своему отношению к теннису превратился в местного Бернарда Томича.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой (-7.5) за 1.76.

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