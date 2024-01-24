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Прогнозы на спорт

24 января, 23:55

Гауфф против Соболенко — досрочный финал АО. Отомстит ли Арина за поражение на US Open?

Прогноз на матч Australian Open Кори Гауфф — Арина Соболенко 25 января 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Арина Соболенко.
Фото Getty Images
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25 января в Мельбурне состоятся полуфиналы Australian Open в женском одиночном разряде. В одном из них сразятся прошлогодние финалистки US Open — Арина Соболенко и Кори Гауфф. Встреча американки и белоруски начнется в 11.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 4:2 в пользу теннисистки из США.

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Несмотря на это, Гауфф идет серьезным аутсайдером встречи. На ее победу в букмекерской компании ФОНБЕТ выставлен коэффициент 2.70, что порядка 33% вероятности исхода. На успех Соболенко котировка значительно ниже — 1.50 (67%).

Эксперты считают, что в матче будет сыграно более 20 геймов: ТБ 20.5 идет за 1.65, ТМ 20.5 — за 2.10.

Выигрыш Арины с форой (-3.5) доступен за 1.95. Пари на триумф Кори с (+3.5) гейма можно заключить за 1.85.

Наиболее вероятный исход, по мнению аналитиков, — 2:0 в пользу действующей победительницы АО (2.19). При этом победу Гауфф хотя бы в одной партии предложено оформить за 1.68.

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Присмотритесь к ставке на викторию Соболенко по эйсам за 1.50. Белоруска по ходу турнира подает навылет значительно лучше своей будущей соперницы.

Прогноз и ставка на матч Кори Гауфф — Арина Соболенко

Соболенко показывает в Мельбурне монструозный теннис и идет ко второй подряд заслуженной победе. Окончательно это стало ясно после вылета из турнира Рыбакиной и Свентек — теннисисток, которые составляли Арине конкуренцию в последнее время.

Гауфф — особенная соперница для белоруски: именно Кори совершила камбэк в финале US Open и не позволила Соболенко выиграть два «Шлема» за сезон. Правда, сейчас американка находится не в той шикарной форме, в которой она пребывала в Нью-Йорке. Да и поддержка у нее не такая серьезная, как на домашнем турнире, поэтому ментально ей будет значительно сложнее.

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Соболенко все свои матчи на турнире выиграла со счетом 2:0 по сетам. Дважды Арина уложилась в 55 минут, а еще три раза потратила чуть больше часа. Учитывая это, вполне можно попробовать ставку на то, что полуфинал с Гауфф завершится до истечения двух часов игрового времени.

Рекомендуемая ставка: матч продлится меньше двух часов за 1.85.

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Теннис
Australian Open
Прогнозы на спорт
Арина Соболенко
Кори Гауфф
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