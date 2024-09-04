Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Космос» — «Амкал»: где смотреть матч FONBET Кубка России 4 сентября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча FONBET Кубка России «Космос» — «Амкал» 4 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Амкала».
Фото Телеграм-канал «Амкала», Telegram
Telegram Дзен

Медийный футбольный клуб «Амкал» в 1/64 финала Пути регионов FONBET Кубка России встретится с «Космосом» из Долгопрудного. Игра пройдет 4 сентября на стадионе «Салют», начало — в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 15.55 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд
04 сент, 16:00. Салют (Долгопрудный)
Космос
Амкал

По мнению букмекеров, у команд примерно равные шансы на успех: победа «Амкала» в основное время идет за чуть меньшие 2.40, что составляет примерно 39% вероятности. Успех коллектива из Долгопрудного можно взять за 2.65 (35%), коэффициент на ничью — 3.50 (26%).

Рынок на проход хозяев в следующий раунд дан за 1.92, на квалификацию гостей — за 1.78.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают примерно равные шансы команд:

• 1:1 — за 8.00;

• победа «Амкала» 2:1 — за 9.50;

• успех «Космоса» 2:1 — за 10.0.

Игроки &laquo;Амкала&raquo;. «Космос» — «Амкал»: медийный клуб близок к лучшему результату в истории

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.55, обратный вариант идет за 2.30.

Рынок «обе забьют» предложен за 1.50, обратное условие доступно за 2.40.

Индивидуальный тотал «Амкала» больше 1.5 мяча представлен с котировкой 1.90.

Читайте также
Путин обратил внимание на необходимость обеспечения жильем военнослужащих
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Пленный боевик рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Сегодня
Вчера
Неделя