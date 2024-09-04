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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Космос» — «Амкал»: медийный клуб близок к лучшему результату в истории

Прогноз на матч FONBET Кубка России «Космос» — «Амкал» 4 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Амкала».
Фото Телеграм-канал «Амкала», Telegram
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Медийный футбольный клуб «Амкал» продолжает участие в FONBET Кубке России. В 1/64 финала Пути регионов команда встретится с «Космосом» из Долгопрудного. Игра пройдет на стадионе «Салют» и начнется в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 15.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд
04 сент, 16:00. Салют (Долгопрудный)
Космос
Амкал

Букмекеры не выявили однозначного фаворита: поставить на успех «Амкала» в основное время можно с коэффициентом 2.40, вероятность этого результата приблизительно 39%. Выигрыш «Космоса» доступен с котировкой 2.65 (35%), ничья идет за 3.50 (26%).

Рынок на проход хозяев в следующий раунд дан за 1.92, на квалификацию гостей — за 1.78.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают примерно равные шансы команд:

• 1:1 — за 8.00;

• победа «Амкала» 2:1 — за 9.50;

• успех «Космоса» 2:1 — за 10.0

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.55, обратный вариант идет за 2.30.

Рынок «обе забьют» предложен за 1.50, обратное условие доступно за 2.40.

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Прогноз и ставка на матч «Космос» — «Амкал»

Хозяева выступают во второй лиге Б — четвертом уровне российского футбола. Команда обладает очень молодым составом (средний возраст 21,6 года) и не имеет большого опыта: участвует в Кубке в третий раз — в прошлом сезоне остановилась в 1/128 финала, до этого дошла до 1/32. Многие футболисты «Амкала» опытнее: например, не так давно к команде присоединился экс-футболист ЦСКА Дмитрий Ефремов.

Рекомендуемая ставка: проход «Амкала» за 1.78.

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