Коста-Рика

1 декабря в последнем туре чемпионата решится судьба сборной Германии — немцам необходимо победить сборную Коста-Рики. Матч начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Байт», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск. Главный арбитр встречи — Стефани Фраппарт.

Букмекерская компания БЕТСИТИ совсем не верит в костариканцев. Поставить на их победу можно за гигантские 20.0, это всего 5% вероятности. Ничья доступна за 12.0 (6%), успех немцев оценили в 1.12 (89%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 12000 рублей.

Если считаете, что костариканцы сотворят сенсацию и не проиграют бундестим, оформите ставку за 7.50.

Улучшить коэффициент на Германию или повысить шансы Коста-Рики можно при помощи форы: Ф1(+2.5) доступна за 2.10, Ф2(-2.5) — за 1.82.

В матчах Коста-Рики на групповом этапе ни разу не было обмена голами, у немцев наоборот — в каждом матче забивали и пропускали. Поставить на «обе забьют» можно за 2.65, на обратный исход — за 1.49.

Если считаете, что у костариканцев нет шансов на гол, вариант «К1 не забьет» оценили в 1.55.

В матче островитян против топовой сборной на этом ЧМ уже случался разгром — испанцы вынесли их со счетом 0:7. Поэтому эксперты ждут результативную встречу, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.94.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 4:0 в пользу Германии — за 4.40;

• 3:0 — за 5.70;

• 2:0 — за 6.10.