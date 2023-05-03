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«Краснодар» — «Акрон»: где смотреть матч FONBET Кубка России 3 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча «Краснодар» — «Акрон» FONBET Кубка России 3 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Джон Кордоба.
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
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3 мая тольяттинский «Акрон» нацелится еще на одну сенсацию в FONBET Кубке России — клуб из ФНЛ в полуфинале Пути регионов постарается пройти «Краснодар». Игра состоится на «Краснодар Арене» в 19.30 по московскому времени и будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер». Старт эфира назначен на 19.00 мск. Главный арбитр — Артем Чистяков из Азова.

Кубок России. Финал Пути регионов. Этап 2
03 мая, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Акрон

Букмекеры считают, что у «Краснодара» значительно больше шансов на успех. Взять победу команды Владимира Ивича в основное время можно с коэффициентом 1.37, вероятность такого исхода — около 72%. Ничья идет за 4.90 (20%), триумф «Акрона» — за 8.50 (8%).

Благодаря тольяттинцам можно стать сильно богаче! Ставка в 1000 рублей на их победу при достижении цели принесет выплату в 8500 рублей.

Если же верите, что «Акрон» не уступит хотя бы в основное время, возьмите вариант Х2 за 3.15.

А еще можете подстраховать команду Евгения Калешина с помощью форы — Ф2(+1.5) идет за 1.78. Но есть возможность поставить и на триумф краснодарцев с форой (-1.5) за 2.05.

«Акрон» выбил четыре команды РПЛ подряд и забил трем из них. На гол аутсайдера выставлен приятный коэффициент — 1.80.

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А обмен результативными ударами доступен за 2.02. При этом противоположный исход можно взять за 1.80.

Проход хозяев в следующий раунд с учетом серии пенальти оценен в 1.22, гостей — в 4.40.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Акрон
ФК Краснодар
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