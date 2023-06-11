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«Краснодар» — ЦСКА: где смотреть финал Кубка России 11 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция финала Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 11 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Футболка Эдуарда Сперцяна.
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
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В российском футболе осталось определить победителя Кубка России, после чего сезон официально закончится. В решающем матче турнира в Москве на стадионе «Лужники» сойдутся «Краснодар» и ЦСКА. Стартовый свисток рефери Владислава Безбородова прозвучит в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Кубок России. Суперфинал
11 июн, 17:00. Лужники (Москва)
Краснодар
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение москвичам: коэффициент на победу армейцев в основное время — 1.99, что составляет приблизительно 50% вероятности. На ничью и выигрыш «Краснодара» предложена одинаковая котировка 3.69 (25%).

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«Краснодар» еще ни разу не брал трофеи на высшем уровне российского футбола: вероятность того, что Кубок достанется «быкам», оценена в 2.55. Этот рынок на москвичей доступен за 1.57.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 дана за 6.40;

• победа ЦСКА 1:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 7.75.

Предстоящий поединок может получится результативным, тем более что команды уже дважды в этом сезоне устраивали яркие встречи, в которых побеждали армейцы (3:0 и 4:1). Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.98. Вдобавок по итогам розыгрыша РПЛ «Краснодар» и ЦСКА вошли в топ-5 по результативности.

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Ставка на результативные удары от обоих соперников предложен за 1.75, вариант «обе забьют — нет» можно оформить за 2.07. Команды обменялись голами в половине из 10 последних встреч.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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