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«Краснодар» — ЦСКА: где смотреть матч FONBET Кубка России 28 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 28 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото Global Look Press
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28 февраля в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России «Краснодар» примет ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 19.30 по московскому времени со свистком арбитра Сергея Карасева. В прямом эфире с 19.25 мск игру покажет сайт matchtv.ru. Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу армейцев.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
28 февр, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

ЦСКА — минимальный фаворит предстоящей встречи, по мнению букмекеров. На победу гостей в основное время объявлен коэффициент 2.46, вероятность подобного исхода составляет около 39%. Возможный успех «Краснодара» оценен в 2.90 (34%), ничья — в 3.50 (27%).

Ставка в 1000 рублей на ничейный результат в случае благоприятного исхода принесет выплату в 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.

Эксперты ожидают активность в атаке. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.80.

Обмен голами доступен за 1.85, противоположный рынок — за 1.95.

В первом матче команда Владимира Федотова забила два мяча в первые 30 минут игры. На то, что во второй встрече армейцы также отличатся в первом тайме, котировка — 2.06.

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Три наиболее вероятных исхода игры, по прогнозу аналитиков:

  • ничья 1:1 — за 6.20;

  • минимальная победа ЦСКА 1:0 — за 7.30;

  • успех «Краснодара» 1:0 — за 8.20.

Отличный вариант — поставить на два-три гола в матче за 1.92.

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Прогнозы на спорт
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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