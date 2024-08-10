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Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Краснодар» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 10 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 10 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Краснодара».
Фото Телеграм-канал «Краснодара», Telegram
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ЦСКА в четвертом туре РПЛ отправится на выезд к «Краснодару». Игра пройдет 10 августа на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир начнется в 19.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Букмекеры не выявили однозначного фаворита: победа «быков» предложена с котировкой 2.65, что примерно 36% вероятности. Успех армейцев дан за практически идентичные 2.70 (36%). Коэффициент на раздел очков — 3.50 (28%).

Команды уже встречались в этом сезоне в Кубке России — «Краснодар» добыл минимальную победу (1:0). Поставить на то, что армейцы в предстоящей игре хотя бы не уступят, можно за 1.52.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают примерно равные шансы команд:

• 1:1 — за 5.60;

• победа любого клуба 1:0 — за 8.20.

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Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.90, ТМ 2.5 предложен с таким же коэффициентом.

Рынок «обе забьют» оценили в 1.73, альтернативный вариант доступен за 2.12.

Комбинированная ставка на непоражение «быков» и тотал меньше 2.5 мяча оценена в 2.65.

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«Зенит» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 10 августа 2024 года онлайн в прямом эфире