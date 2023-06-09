«Краснодар» — ЦСКА: Карен Адамян считает, что команды подарят удовольствие и голы в финале FONBET Кубка России

Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян сделал прогноз на Суперфинал FONBET Кубка России. «Краснодар» и ЦСКА встретятся 11 июня в 17.00 мск в «Лужниках».

В какой форме «Краснодар»

В РПЛ «Краснодар» финишировал на шестом месте, причем ни разу не проиграл в шести заключительных турах: ничьи с «Уралом» (1:1), «Зенитом» (2:2), ЦСКА (0:0) и «Ахматом» (2:2), победы над «Крыльями Советов» (2:1) и «Ростовом» (3:0). В FONBET Кубке России подопечные Владимира Ивича прошли «Акрон» (0:0, 4:2 по пенальти) и «Урал» (2:1) в финале Пути регионов. При сербском тренере «быки» не проиграли в 17 из 20 матчей во всех турнирах.

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Защитник Кайо Пантелеау и Егор Сорокин, хавбеки Кади Боржес и Никита Кривцов травмированы и не сыграют в финале против ЦСКА.

В какой форме ЦСКА

При Владимире Федотове ЦСКА совершил прорыв в этом сезоне. Армейцы выиграли 12 матчей во второй части сезона, финишировали на втором месте в РПЛ и добрались до финала FONBET Кубка России. В плей-офф Пути РПЛ ЦСКА прошел «Краснодар» (3:0, 0:1), «Крылья Советов» (2:2, 1:0) и «Урал» (1:1, 2:1).

В лазарете ЦСКА находится хавбек Никита Ермаков. Все остальные игроки смогут сыграть против «Краснодара». Для защитника Георгия Щенникова финал станет последним матчем в составе столичного клуба.

«Краснодар» — ЦСКА: статистика личных встреч

Краснодарский и московский клубы обменялись победами в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:3, 1:0). В чемпионате южане не смогли одолеть ЦСКА (1:4, 0:0).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Краснодар» — ЦСКА 11 июня

«Каждый мечтает завоевать трофей на финише сезона. В Суперфинале FONBET Кубка России «Краснодар» и ЦСКА доставят нам настоящее футбольное удовольствие и сделают все, чтобы завоевать титул. Сафонов и Акинфеев — блестящие вратари, но оба пропустят хотя бы по разу», — считает Адамян.

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