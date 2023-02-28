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«Краснодар» — ЦСКА: прогноз на матч FONBET Кубка России 28 февраля 2023 года

Прогноз на матч FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 28 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
ЦСКА в матче с «Краснодар».
Фото А.Аксенова. Официальный сайт ПФК ЦСКА
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28 февраля в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России «Краснодар» сойдется с ЦСКА. Игра состоится на «Арене Краснодар» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.25 мск. Главный арбитр — Сергей Карасев. Первая встреча завершилась разгромной победой армейцев со счетом 3:0.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
28 февр, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Букмекерская компания FONBET считает ЦСКА фаворитом встречи. Поставить на гостей можно за 2.40, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.15 (32%), успех «Краснодара» — за 3.45 (26%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 2450 рублей.

Краснодарцы не проиграли москвичам в шести из десяти последних матчей. Вариант 1Х на предстоящую встречу предложен за 1.57.

При этом три из пяти предыдущих игр завершились крупными победами ЦСКА в два и более мяча. Успех гостей с форой (-1.5) оценен котировкой — 4.40.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.87.

В первом матче у команды Владимира Ивича было несколько неплохих возможностей прошить Игоря Акинфеева, но этого не произошло. Считаете, что в Краснодаре хозяева забьют, а соперники обменяются голами? Такое условие идет за 1.72.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.00.

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА

Большинство понимает, что в этом противостоянии все решено. Даже в самом «Краснодаре» должны осознавать, что отыграть три мяча после гостевого поражения будет почти нереально — должно случиться чудо. Особенно с учетом того, что «быки» ни разу не обыгрывали ЦСКА с разницей более двух мячей.

Скорее всего, команды просто проведут что-то наподобие еще одного межсезонного спарринга. Только с болельщиками, которых обязательно нужно будет порадовать голами. В последних матчах соперникам это удавалось: встречался счет и 4:1, и 3:0, и 3:1.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.95.

Лигал.
Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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