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Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Краснодар» — ЦСКА: команды продлят тренд на осторожность

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 10 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Краснодара».
Фото Телеграм-канал «Краснодара», Telegram
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10 августа «Краснодар» и ЦСКА сойдутся в четвертом туре чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр — Владимир Москалев. Прямую трансляцию с 19.50 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Букмекеры считают, что у команд примерно равные шансы на успех: победа хозяев идет за 2.65, вероятность этого результата — около 36%. Коэффициент на выигрыш красно-синих — 2.70 (36%). «Мирный» результат предложен с котировкой 3.50 (28%).

Команды уже встречались в этом сезоне в Кубке России — «Краснодар» добыл минимальную победу (1:0). Поставить на то, что армейцы в предстоящей игре хотя бы не уступят, можно за 1.52.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают примерно равные шансы команд:

• 1:1 — за 5.60;

• победа любого клуба 1:0 — за 8.20.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.90, ТМ 2.5 предложен с таким же коэффициентом.

Рынок «обе забьют» оценили в 1.73, альтернативный вариант доступен за 2.12.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. Единственная победа «Краснодара» на старте сезона случилась в домашней кубковой игре с ЦСКА. Повторить подвиг в РПЛ будет сложно

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА

Матчи «быков» в этом сезоне получаются крайне аккуратными: в трех турах РПЛ они отличились и пропустили по разу, добавив еще один гол в Кубке России, — во всех этих матчах заходил ТМ 2.5. Из четырех поединков ЦСКА в этом сезоне этот рынок сыграл в половине. Встречи «Краснодара» и армейцев редко получаются увлекательными: в восьми из предыдущих 10 во всех соревнованиях они забивали на двоих не больше двух голов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

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