Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Краснодар» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 10 декабря 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 10 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Ильзат Ахметов.
Фото Официальный телеграм-канал «Краснодара».
Telegram Дзен

10 декабря в 18-м туре чемпионата России состоится матч между претендентами на титул — «Краснодар» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 19:45. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом «Краснодар». Победа хозяев поля предложена за 2.26, что примерно 44% вероятности исхода. Ничья идет за 3.55 (24%), успех ЦСКА — за 3.16 (32%).

Армейцы не уступили «быкам» в пяти из шести предыдущих встреч. Вариант Х2 доступен за 1.69.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.86.

Если в матче случится обмен голами, сыграет коэффициент 1.79. Если этого не произойдет, тогда условие «обе забьют — нет» пройдет за 2.02.

Считаете, что гости превзойдут хозяев по точности ударов? Такой исход оценен в 2.60.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. Матч «Зенит» — «Краснодар» стал самым популярным событием РПЛ в ноябре, а дерби «Локомотива» и «Спартака» — самым прибыльным

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА

«Краснодар» до весны потерял из-за дисквалификации Джона Кордобу, но в команде есть кому забивать и без него. В предыдущем туре южане одолели «Оренбург» (2:1), одержав пятую подряд домашнюю победу. Таким образом, «быки» забили на родном стадионе в 11-м матче подряд с начала сезона.

При этом в обороне у команды не все ладится. «Краснодар» пропустил в восьми предыдущих встречах, в том числе от ЦСКА. Учитывая, что у армейцев есть серьезные резервы в атаке, они, как и хозяева, наверняка сумеют отличиться.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.79.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест блогера из США Гонсало Лиры
В США усомнились в полномочиях Зеленского
Итальянские СМИ назвали Ермака самым безопасным преемником для Зеленского
Пилоты экстренно севшего в Новосибирске самолета узнали о помпаже от диспетчеров
Популярное видео
Матч звезд КХЛ в Санкт-Петербурге. Специальный репортаж Шевченко
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
Какие реформы будут приняты в КХЛ в ближайшее время
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Немировски отправлен в отставку в «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Водопад голов! «Спартак» — «Динамо» — 8:7 ОТ
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ начали активно меняться игроками
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 8
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Зенит» — «Нижний Новгород»: где смотреть матч РПЛ 9 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире