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Сегодня, 09:15

«Краснодар» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 25 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Краснодар» — «Динамо» 25 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Матвей Сафонов («Краснодар»).
Фото Телеграм-канал «Краснодара», Telegram
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В 30-м туре РПЛ схлестнутся два претендента на чемпионство — «Краснодар» и «Динамо». Хозяевам необходима победа и потеря очков «Зенитом», гостям достаточно ничьей. Игра пройдет 25 мая на арене «Краснодар» и начнется в 16:30 по московскому времени. Главный судья — Сергей Карасев. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 16:20 мск.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, на стороне «быков» есть небольшое преимущество: поставить на них можно с коэффициентом 2.35, что составляет примерно 42% вероятности. Победа подопечных Марцела Лички оценена в 2.90 (34%), разделение очков доступно за 3.90 (24%).

Рынок на непоражение «Динамо» представлен за 1.66.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.60;

• 2:1 в пользу хозяев — за 8.40;

• победа гостей 2:1 — за 9.40.

Игроки &laquo;Динамо&raquo;. «Краснодар» — «Динамо»: команды решат судьбу чемпионства

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.43.

Обмен результативными ударами предложен за 1.48, альтернативная опция идет за 2.68.

Комбинированный вариант на 1Х и тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.45.

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