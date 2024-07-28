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Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: где смотреть матч РПЛ 28 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Краснодар» — «Динамо» Махачкала 28 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Идар Шумахов («Динамо» Махачкала).
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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«Краснодар» во втором туре чемпионата России примет новичка РПЛ — «Динамо» из Махачкалы. Игра пройдет 28 июля на «Арене Краснодар», начало — в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр — Павел Шадыханов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует за 10 минут до стартового свистка.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо Мх

Букмекеры отдали предпочтение подопечным Мурада Мусаева: их победа предложена с котировкой 1.43, что приблизительно 69% вероятности. Успех махачкалинцев можно взять за 8.00 (11%) — это наименее реальный исход противостояния. Коэффициент на ничью — 4.60 (20%).

«Динамо» в первом туре сыграло вничью с «Химками» (1:1). Вероятность того, что команда не уступит и в предстоящей встрече, оценена в 2.92.

Три наиболее ожидаемых экспертами исхода поединка отражают превосходство «Краснодара»:

• 1:0 и 2:0 — за 5.40;

• 1:1 — за 7.60.

Эдуард Сперцян (&laquo;Краснодар&raquo;). «Краснодар» — «Динамо» Махачкала: команде Мусаева вновь будет тяжело в обороне

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.90, на ТМ 2.5 дана такая же котировка.

Рынок «обе забьют» дан за 2.15, альтернативный вариант оценен в 1.65.

Комбинированная опция на победу хозяев и тотал больше 2.5 мяча можно взять за привлекательные 2.29.

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«Химки» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 28 июля 2024 года онлайн в прямом эфире