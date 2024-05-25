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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 03:15

«Краснодар» — «Динамо»: команды решат судьбу чемпионства

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» 25 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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25 мая пройдет чемпионский матч РПЛ — в 30-м туре сойдутся «Краснодар» и «Динамо». Москвичами для золота достаточно ничьей, «быкам» нужна победа и осечка «Зенита» в параллельной встрече. Команды сыграют на стадионе «Краснодар», арбитр Сергей Карасев даст стартовый свисток в 16:30 мск. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев: выигрыш подопечных Мурада Мусаева доступен с котировкой 2.35, это приблизительно 42% вероятности. Успех бело-голубых можно взять за 2.90 (34%), ничья идет за 3.90 (24%).

Рынок на непоражение «Динамо» представлен за 1.66.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.60;

• 2:1 в пользу хозяев — за 8.40;

• победа гостей 2:1 — за 9.40.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.43.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.48, альтернативная опция идет за 2.68.

Луис Чавес. Клиент букмекера поставил 250 000 рублей на матч «Краснодара» с «Динамо» в 30-м туре РПЛ

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Динамо»

Команды входят в топ-6 самых результативных в РПЛ: хозяева отличаются в среднем 1,52 раза за игру, гости — 1,83. При этом они и немало пропускают: у «Краснодара» ровно один мяч за встречу, у «Динамо» — 1,31. Также в трех матчах между «быками» и бело-голубыми в этом сезоне заходил рынок на «обе забьют». В двух из них они еще и пробили тотал больше 2.5 мяча. Учитывая, что обоим клубам необходим результат, можно ожидать голы.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола за 1.68.

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