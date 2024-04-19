В 25-м туре РПЛ идущий вторым «Краснодар» сойдется с «Факелом» из нижней половины таблицы. Команды встретятся 19 апреля на стадионе «Краснодар», матч начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 18.50 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, хозяева — однозначные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.66, что составляет приблизительно 59% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 5.60 (16%) — это наименее реалистичный исход поединка. Ничья идет за 3.85 (25%).

Вероятность того, что «Факел» не проиграет, оценена в 2.28. При этом «быки» не победили соперника ни в одном из четырех матчей в истории противостояния.

Три наиболее ожидаемых экспертами итога встречи отражают превосходство «Краснодара»:

• 1:0 — за 5.40;

• 2:0 и 1:1 — за 6.20;

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.76.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.99, обратная опция дана за 1.82.

Комбинированный вариант на тотал больше 2.5 мяча и «обе забьют» можно взять за привлекательные 2.43.

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