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Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Краснодар» — «Факел»: «быки» ни разу в истории не побеждали команду из Воронежа

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Факел» 19 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Фото Телеграм-канал «Краснодара», Telegram
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19 апреля «Краснодар» и «Факел» сойдутся в 25-м туре чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Краснодар», начало — в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 18.50 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер» и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
19 апр, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Факел

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев серьезными фаворитами: победа «быков» предложена с котировкой 1.66, вероятность — около 59%. Выигрыш коллектива из Воронежа доступен за 5.60 (16%), «мирный» результат можно взять с меньшим коэффициентом 3.85 (25%).

Вероятность того, что «Факел» не проиграет, оценена в 2.28. При этом «быки» не победили соперника ни в одном из четырех матчей в истории противостояния.

Три наиболее ожидаемых экспертами исхода поединка отражают превосходство «Краснодара»:

• 1:0 — за 5.40;

• 2:0 и 1:1 — за одинаковые 6.20;

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.76.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.99, опция «обе забьют — нет» дана за 1.82.

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Факел»

Ранее команды встречались всего четыре раза — ни один из этих матчей не закончился в пользу «быков» (три ничьи и поражение). В первом круге текущего сезона воронежцы на родном стадионе удержали нули на табло. Возможно, удачная серия «Факела» продлится. «Краснодар» находится в вялой форме: в шести последних играх победил только однажды и даже поменял главного тренера. Подопечные Сергея Ташуева в предыдущих 16 поединках РПЛ лишь однажды проиграли с отставанием больше чем в один мяч. И в принципе уступают редко — в прошлых 14 турах это случилось всего три раза.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1) за 1.70.

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